Frans koppel ontdekt dat Belgische vakantievriend voortvluchtige moordenaar is

“Hij pochte veel, dat wel. Maar hij was charmant en sympathiek.” Yanis (21) en Myriam (22), een Frans koppeltje met vakantie in Spanje, leerde er een vakantievriend uit ons land kennen. Ze konden het goed vinden samen. Tot ze ontdekten wie hij echt was.

Myriam, afkomstig uit de buurt van Parijs, lag vorige week te zonnen op een verlaten stuk strand in Tarragona. Haar vriend Yanis zat wat verder op zijn gitaar te tokkelen. Plots stond hij daar en stelde zich voor als Victor uit België. De veertiger was op trektocht door Spanje. Hij wilde Spaans leren en had nog geld genoeg om zeker tot na de zomer te blijven, klonk het. Ze raakten aan de praat en dronken samen op het strand.

“Hij pochte veel, dat viel me direct op. Maar hij was vriendelijk”, zegt Myriam.

Eten, drinken, fietsen, wandelen… Vier dagen lang trokken ze samen met hun nieuwe vriend op. Ze vertelden elkaar over hun leven, over hun dromen. Myriam, tatoeëerder in Frankrijk, zette bij de Belg een tatoeage. “Een vurig hart op zijn arm, omdat hij van vlammen en de natuur hield”, zei hij. Hij wilde ook dat ze het woord “vrijheid” op zijn sleutelbeen zou tatoeëren. Maar dat is er niet meer van gekomen, zegt ze nu.

Onschuldig in de cel

Tijdens de gesprekken die ze hadden, vertelde de veertiger dat hij brandweerman was geweest in ons land, dat hij twee jaar les gaf en ook als fotograaf had gewerkt. En dat hij triatlonkampioen was geweest.

Maar het waren toch ook niet allemaal heldenverhalen. Victor vertelde ook dat hij onschuldig in de gevangenis had gezeten en dat zijn kinderen erg boos op hem waren en geen contact meer wilden. Toch viel het hen op dat hij dat allemaal zonder al te veel emoties vertelde.

Op dag vier van hun verblijf in Catalonië had Myriam er genoeg van. De Belg werd te opdringerig en ze had hem al op een paar leugentjes betrapt. Ze vond het ook vreemd dat hij over al zijn vrouwelijke veroveringen praatte, maar nooit over de moeder van zijn kinderen. Alsof die niet bestond.

Hoe meer ze er over begonnen na te denken, hoe meer ze begonnen te twijfelen aan zijn oprechtheid. Was hij wel de man voor wie hij zich uit gaf? Waarom betaalde hij alles cash en gebruikte hij geen kredietkaarten? En dat hij hen geen gsm-nummer of mailadres wilde geven, was toch ook niet normaal.

Uiteindelijk heeft hij, per vergissing, zijn echte naam verklapt. En dat was niet Victor maar Adrien. “Met een vriend speelde ik soms dat ik Adrien heette en niet Victor. Gewoon voor de grap”, zo probeerde hij zijn blunder nog recht te trekken.

Het Franse koppeltje maakte er geen punt van. Of ze toonden het toch niet. Want ’s avonds op hun kamer googelden ze ‘Adrien, België, gezocht’. “Dat laatste woord, dat was een ingeving van het moment”, zegt Myriam.

Victor is Adrien

Groot was hun verbazing toen ze direct resultaat kregen. Victor was effectief Adrien. Adrien Rompen, afkomstig uit Welkenraedt, om volledig te zijn. En het was hun kersverse vakantievriend die op de foto stond. De sympathieke Belg bleek een gezochte moordenaar te zijn.

In 2017 werd hij veroordeeld voor de dood van zijn vrouw Charlène Grosdent en was voortvluchtig voor het Belgische gerecht, zo lazen ze. Adrien Trompen was veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Op 9 juni van dit jaar kreeg hij toestemming om de gevangenis in Marche-en-Famenne voor een kort verlof te verlaten, maar de gedetineerde was nooit teruggekeerd.

Myriam en Yanis beseften dat ze mogelijk aan iets ontsnapt waren en aarzelden geen moment om het nummer 112 te bellen om hun ‘vriend’ aan te geven. Toen de politie arriveerde, kwam ook ‘Victor’ net aan. Ze hadden afgesproken om elkaar nog eens te zien voor ze verder trokken. “Hij had er duidelijk geen flauw benul van dat de politie hier voor hem was”, zegt Yanis.

De man wacht nu in een Spaanse cel op zijn overlevering aan ons land.