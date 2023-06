Knokke-Heist

Woensdagavond werd het glazen horecapaviljoen op het vernieuwde Albertplein in Knokke-Heist onthuld. Dat ging gepaard met een heus klank- en lichtspel. De glazen koepel die centraal op het plein staat, is een architecturaal staaltje van wereldniveau. Zo zit de draagstructuur in een ingenieus systeem van staven en knoopverbindingen.