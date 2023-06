Australische politie zoekt verder in de sneeuw naar vermiste Céline (31), familie doet oproep: “We zijn hulpeloos”

“Het wachten is het ergste. We willen gewoon weten waar ze is.” Dat zegt de zus van Céline Cremer (31), die vermist is geraakt op het Australische eiland waar ze verliefd op was. Sneeuwval bemoeilijkt de zoektocht. “We hebben voorlopig alleen haar auto gevonden”, zei de politie woensdag op een persconferentie.

De politie van de Australische deelstaat Tasmanië zoekt verder naar de Belgische Céline Cremer (31). Woensdag speurden teams vanop de grond, en een politiedrone vanuit de lucht, het gebied af rond het wandelpad naar de Philosopher Falls, dat daarvoor werd afgesloten. Als het winterse weer het toelaat, zou woensdagnamiddag ook een helikopter worden ingezet. De weersomstandigheden zijn slecht, verklaarde de politie, met lichte sneeuwval in de regio.

De politie is “bezorgd om het welzijn” van de Belgische vrouw, die intussen al bijna twee weken vermist is in Tasmanië. Ze was op een roadtrip door het eiland, maar vrienden en familie hoorden niets meer van haar sinds 16 juni. Ze had hen gezegd dat ze naar een gebied trok waar ze onbereikbaar zou zijn, maar maandagnamiddag werd toch de politie gealarmeerd. Die trof dinsdag na een tip van een toerist haar auto aan op de parking aan het Philosopher Falls Track, in een natuurpark nabij het dorpje Waratah. “Dat ze verloren gelopen is in het bos is een van de pistes die we onderzoeken”, zei de politie woensdag op een persconferentie. “Maar tot nog toe hebben we alleen haar auto gevonden.” Er werd benadrukt dat het om een “search and rescue”-missie gaat, en dat er dus geen aanwijzing is om te denken dat onze landgenote niet meer in leven is.

De wagen van Céline Cremer stond geparkeerd aan het Philosopher Falls Track. — © Tasmania Police

Van de vrouw zelf was geen spoor. Sinds haar opsporingsbericht werd verspreid, zegt de politie nu dat ze het laatst gezien werd in Waratah op zaterdag 17 juni. De politie vraagt iedereen die na 17 juni op de parking van de waterval kwam om te laten weten of ze haar wagen, een witte Honda CRV, in de buurt zagen.

Een wandelaar die op 24 juni de waterval bezocht, zegt alvast dat hij de auto er toen zag en dat dinsdag aan de politie heeft laten weten. “Iemand anders zag de auto blijkbaar ook”, aldus de man op sociale media.

“Ik blijf hopen haar te vinden”

Volgens haar jongere zus maakte Célines gsm op 20 juni de laatste keer contact met het internet. Amélie Cremer (26) wacht vanuit Nessonvaux in de provincie Luik wanhopig op nieuws. “Het wachten is het ergste”, vertelt ze aan de Australische nieuwssite 9News. “We zijn hulpeloos hier en we willen het gewoon weten.”

Ze vraagt Australiërs om te helpen zoeken. “Open gewoon je ogen en als je tijd hebt, ga dan alsjeblieft voor onze familie zoeken met de politie. Ik blijf hopen om haar te vinden. Wat het probleem ook is, ik wil gewoon weten waar ze is.”

De wandeling van de parking naar de watervallen, door het regenwoud, duurt zo’n 45 minuten en het pad wordt beschreven als makkelijk toegankelijk, maar het is er op dit moment wel ijzig koud.

“Verliefd op hartvormig eiland”

Amélie omschrijft haar zus, die ook als een vriendin voor haar is, als iemand met een sprankelende persoonlijkheid, die graag bij anderen is en mensen helpt, en die houdt van reizen en graag plezier maakt. Een jonge vrouw die altijd lacht. De laatste keer dat ze met elkaar spraken, lachte Céline nog over haar roadtrip en plannen om naar Melbourne te verhuizen.

De Luikse reisde al een jaar door Australië en deed jobs in de horeca en op boerderijen. Sinds januari woonde ze in Tasmanië, een eiland ruim dubbel zo groot als België voor de zuidelijke kust van Melbourne. Op Facebook zei ze dat ze verliefd was geworden op dat “eiland in de vorm van een hart”. Ze was er via de veerboot naartoe gereisd met haar 4x4 die uitgerust was voor een roadtrip, inclusief koude douches. Op 21 juni zou ze de veerboot terug naar Melbourne nemen, om er werk te zoeken waarmee haar visum verlengd kon worden om in Australië te blijven. Ze blijkt nooit op die ferry gestapt te zijn.

Amélie zegt dat ze niets liever wil dan weer van haar zus horen, over haar reis praten en weer feesten.

