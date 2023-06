België liep 40 miljoen euro belastingen mis omdat geld voor zorgvastgoed werd doorgesluisd

De Morgen schrijft het nieuws donderdag op basis van een onderzoek van het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACV Puls en BBTK en de ngo Cictar. Het onderzoek focuste op belastinggeld dat naar commerciële woonzorgcentra vloeit.

Cofinimmo is zich de afgelopen jaren steeds meer op vastgoed in de ouderenzorg gaan richten. Telkens ging de vennootschap op dezelfde manier te werk: gebouwen van veelal grote commerciële groepen in de ouderenzorg worden opgekocht, om die daarna opnieuw te verhuren aan diezelfde groepen. De rusthuizen van die commerciële groepen moeten dan vaak hoge huurprijzen betalen voor hun gebouwen.

Uit het Cictar-onderzoek blijkt dat Cofinimmo erin slaagde om op die manier gigawinsten te boeken, grotendeels dankzij overheidssubsidies voor de zorg. In België is ongeveer de helft van de inkomsten van de uitbaters van rusthuizen (de huurbetalende klanten van Cofinimmo) afkomstig van de sociale zekerheid.

Ontsnappen aan voorheffing

Daarbovenop komt nog dat vastgoedvennootschappen zoals Cofinimmo nauwelijks belast worden omdat er in België, net als in vele andere Europese landen, een speciaal regime geldt voor dit soort vennootschappen. Ze moeten niet de gewone 25 procent vennootschapsbelasting betalen, maar slechts 3,35 procent. De achterliggende gedachte is dat zorgvastgoed nodig is en dat de dividenden die uitbetaald worden vervolgens bij de begunstigden belast zullen worden, zo schrijft De Morgen.

Maar het probleem is dat er heel wat constructies zijn opgezet om aan die relatief hoge roerende voorheffing op dividenden van 30 procent te ontsnappen. Bijvoorbeeld via postbusvennootschappen in Luxemburg of door intragroepstransacties, waardoor winst verschoven kan worden naar een fiscaalvriendelijke bestemming. Volgens berekeningen in het rapport heeft dat de Belgische schatkist van 2017 tot 2021 alleen al voor Cofinimmo, slechts een van de vastgoedspelers in de zorg, ongeveer 40 miljoen euro gekost.

Cofinimmo zelf wou niet reageren aan De Morgen op de bevindingen van het rapport.