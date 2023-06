Acht doden bij schietpartij tussen vermoedelijke criminelen in het noorden van Mexico

Bij een schietpartij tussen vermoedelijke criminelen in Mexico zijn woensdag acht personen omgekomen en is één gewonde gevallen, zo melden de lokale autoriteiten.

Het geweld vond plaats in Guachochi, in de deelstaat Chihuahua, in een afgelegen bergregio die de thuisbasis is van de inheemse Tarahumara-bevolking en een doorvoerpunt voor drugshandel naar de Verenigde Staten. Dat zei het openbaar ministerie in een verklaring.

Acht personen werden dood teruggevonden, onder wie drie slachtoffers die verbrand waren. Een man werd naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast heeft men ook twee afgebrande bestelwagens aangetroffen.

Volgens lokale media ging het om een gevecht tussen rivaliserende cellen van het Sinaloa-kartel, een van Mexico’s machtigste drugshandelorganisaties.