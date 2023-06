Na maanden onderhandelen eindelijk akkoord over verlenging van kernreactoren Tihange 3 en Doel 4: “Goed voor alle Belgen”

Engie en de federale regering zijn het eens geraakt over een verlenging van de reactoren Tihange 3 en Doel 4 en over de financiering van de ontmanteling van de kerncentrales en berging van het radioactief afval.

De regering sloot in januari al een kaderovereenkomst met Engie over het langer openhouden van beide kerncentrales, maar vooral over de maximumfactuur voor de ontmanteling van de oudere reactoren en de berging van het kernafval werd nog onderhandeld. Nu werd er een totaalakkoord bereikt. De toekomstige kosten voor de berging van het afval worden op 15 miljard euro berekend.

“De oorlog in Oekraïne heeft het Europese energielandschap grondig gewijzigd. Het is urgenter dan ooit om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen” Minister van Energie Tinne van der Straeten

“Goed voor alle Belgen”

“De verlenging van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar staat nu vast”, bevestigt premier Alexander De Croo (Open VLD) in een persbericht. “Dit akkoord is belangrijk voor de bevoorradingszekerheid van onze gezinnen en bedrijven. Het versterkt onze elektriciteitsbevoorrading, vermindert de energieafhankelijkheid van ons land en garandeert de productie van koolstofvrije, betaalbare elektriciteit in België. Ik wil het management van Engie bedanken voor al het werk van de afgelopen maanden om tot dit akkoord te komen.”

Ook minister van Energie Tinne van der Straeten (Groen) is blij met het akkoord. “Dit is goed voor alle Belgen”, zegt ze. “Het biedt zekerheid over de kost van het nucleaire afval en zekerheid over de energiebevoorrading van ons land. Dit akkoord verzekert ook de financiering van het beheer van het nucleair afval voor alle toekomstige generaties. De oorlog in Oekraïne heeft het Europese energielandschap grondig gewijzigd. Het is urgenter dan ooit om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen en energie opnieuw in eigen handen te nemen. Dat doen we.”

Het bereikte akkoord is gebaseerd op het principeakkoord van 9 januari 2023 en bepaalt onder meer de volgende modaliteiten:

Beide partijen verbinden zich ertoe om alles in het werk te stellen om beide kernreactoren in november 2026 (in een voorkeursscenario zelfs al in 2025) opnieuw op te starten.

Er wordt een juridische structuur opgezet voor de twee verlengde kernreactoren, waarvan de Belgische staat en Engie paritair eigenaar van worden.

Een akkoord over de vastlegging van een forfaitair bedrag voor de toekomstige kosten in verband met de berging en verwerking van kernafval, voor een totaalbedrag van 15 miljard euro. Dit bedrag (dat ook een risicopremie bevat) wordt in twee schijven uitbetaald en komt bovenop de bedragen die al voorzien zijn voor de ontmanteling van de centrales van Engie in ons land. “De totale nucleaire verplichtingen van de Engie-groep ten opzichte van België bedragen ten minste 23 miljard euro.”

Straks persconferentie

“Na verschillende maanden van intense en constructieve dialoog met de Belgische regering zijn we blij met de ondertekening van dit evenwichtige akkoord voor beide partijen”, zegt ook CEO van Engie Catherine MacGregor. “Het geeft Engie het nodige zicht op de totale kosten van het beheer van kernafval en vermindert aanzienlijk de risico’s die gepaard gaan met de verlenging van de twee centrales. Dit is een nieuwe fundamentele stap in de verlenging van Doel 4 en Tihange 3, waartoe Engie zich ten volle en op een verantwoordelijke manier engageert.”

Om 11 uur volgt een persconferentie om alle details van het akkoord uit de doeken te doen.