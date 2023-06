Ex-topmanager Sandra na haar eerste schooljaar als leerkracht: “Al die vakantie heb je écht nodig, geloof me”

Ze was tot vorig jaar commercieel en waarnemend operationeel directeur van het Loodswezen, nu heeft Sandra De Canck (48) er haar eerste jaar als leerkracht economie in het Go! Koninklijk Atheneum in Antwerpen op zitten. “De stress is nu beter beheersbaar”, zegt ze. “Maar wie denkt dat je als voltijdse leerkracht minder stress hebt dan bij een klassieke job die je van 9 tot 5 doet, mispakt zich serieus.”