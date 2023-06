Oppositie hekelt akkoord met Engie over kernafval: “Regering wordt opgezadeld met onbegrensde factuur van tientallen miljarden”

Doel 4 en Tihange 3 blijven dus 10 jaar langer open, om te vermijden dat we de komende winters zonder stroom vallen. Engie wou wel eerst zekerheid over de kost van alle kernafval. Die onzekerheid woog immers op de beurskoers van het bedrijf. De Belgische overheid wil dan weer zekerheid dat de belastingbetaler niet zal moeten opdraaien voor de toekomstige kosten en wil een risicopremie.

De kostprijs voor het afval werd uiteindelijk afgeklopt op 15 miljard euro. Dat is inclusief een risicopremie van 43 procent. Ter vergelijking: in Duitsland werd een soortgelijke risicopremie afgesproken, daar bedraagt die 35 procent.

LEES OOK. Na maanden onderhandelen eindelijk akkoord over verlenging van kernreactoren Tihange 3 en Doel 4: “Goed voor alle Belgen”

De 15 miljard dollar komt bovenop de bedragen voorzien voor de ontmanteling van de kerncentrales van Engie in ons land en waarvoor het bedrijf de volledige kosten draagt. Alles samen - afval en ontmanteling - komt dat neer op minstens 23 miljard euro aan totale nuclaire verplichtingen.

“Tot in het kleinste detail onderhandeld”

“De kosten voor de verwerking van het kernafval worden betaald door de vervuiler, door Engie”, verklaarde minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) donderdag op een persconferentie over het akkoord. “De bevoorrading van ons land is nog nooit zo zeker geweest als vandaag. De twee jongste kerncentrales worden vanaf 2025 met tien jaar verlengd. Engie zal de benodigde kernbrandstof de komende dagen bestellen.” Ze wijst er ook op dat de overwinsten structureel onmogelijk worden gemaakt met deze deal. “We delen in de lusten maar ook in de lasten.”

Van der Straeten beklemtoonde dat over alle onderdelen tot in het kleinste detail werd onderhandeld. Acht miljard euro blijft op de rekening van Synatom, waarmee de ontmanteling van de kerncentrales gefinancierd wordt. “Elke drie jaar wordt er toezicht op uitgeoefend, of die middelen voldoende zijn. Vervolgens wordt het afval overgedragen aan de Belgische staat.”

Thierry Saegeman, de grote baas van Engie, noemt het een “hoeksteenakkoord”. — © BELGA

Thierry Saegeman, de grote baas van Engie België, noemt het een “hoeksteenakkoord”. “We hebben een heel groot industrieel project voor ons, maar doordat alles tot in detail is onderhandeld, hebben we een goed akkoord om van te starten.” Beleggers tonen zich gerustgesteld door de deal. Op Euronext Paris noteert het aandeel van Engie rond de middag 4 procentpunten hoger. Sinds de deal vanmorgen bekend raakte, met onder meer de maximumfactuur voor Engie van 15 miljard euro, steeg de koers gestaag.

N-VA: “Miljardenfactuur voor regering”

Het akkoord krijgt een onvoldoende van N-VA-Kamerlid Bert Wollants. “Het is een mini-verlenging die de belastingbetaler een enorme factuur in de nek draait”’, luidt het. De verlenging van twee kerncentrales verzekert onvoldoende de energiebevoorrading, zegt het N-VA-Kamerlid. Er blijft ook onduidelijkheid over de kost van de berging van het nucleair afval, vindt Wollants. “De belastingbetaler heeft er het raden naar welke factuur hem in de nek gedraaid wordt”.

Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever toont zich kritisch over de Engie-deal. De regering wordt volgens hem opgezadeld met “een onbegrensde factuur van minstens enkele tientallen miljarden”.