Declan Rice voor recordbedrag op weg naar Arsenal: “West Ham wil Amadou Onana”, maar vraagprijs is pikant

Daarmee zou Arsenal zijn transferrecord breken. Dat staat sinds 2019 op naam van Nicolas Pépé, die toen voor liefst 83,4 miljoen euro werd overgenomen van het Franse Lille.

Ook landskampioen Manchester City was in de running om de 24-jarige verdedigende middenvelder binnen te halen, maar dreigt dus achter het net te vissen. City is op zoek naar versterking op het middenveld, na het vertrek van aanvoerder Ilkay Gündogan naar FC Barcelona, maar plukte al wel Mateo Kovacic op bij Chelsea.

Bij Arsenal zal het komend seizoen meer dan drummen worden voor de plaatsjes op het middenveld. Ook Albert Sambi Lokonga ligt in het Emirates Stadium nog tot medio 2026 onder contract, maar werd in de terugronde van vorig seizoen al uitgeleend aan Crystal Palace. Ook linksbuiten Leandro Trossard verdedigt sinds vorige winter de Arsenal-kleuren.

© EPA-EFE

The Mirror meldt intussen dat er een Rode Duivel op weg zijn zou naar West Ham om het vertrek van Rice op te vangen. Amadou Onana staat volgens de Britse krant hoog op de verlanglijst in Londen. “De Hammers moeten dan wel 50 miljoen pond (58 miljoen euro, red.) op tafel leggen bij Everton”, klinkt het. “Vorig seizoen stond Onana ook op hun lijst, maar koos de middenvelder voor de club van Goodison Park. De Belg was echter een van de weinige lichtpuntjes bij Everton en de Toffees moeten hun financiën in de gaten houden na hun zwak seizoen.”

Ook Denis Zakaria (Juventus) is een doelwit voor West Ham, dat dus twee middenvelders zou willen toevoegen met het geld van Rice. Idem voor Joao Palhinha (Fulham), Kalvin Phillips (Man City), Harry Maguire (Man United), James Ward-Prowse (Southampton) en Harvey Barnes (Leicester City).