De Croo wordt waarnemend voorzitter bij Open VLD en gaat op zoek naar “consensusfiguur”, maar wie zal dat worden?

De ontreddering bij de Vlaamse liberalen is groot. Terwijl de regering-De Croo in een impasse zit en de peilingen keer op keer desastreuzer worden, gooit nu ook voorzitter Egbert Lachaert de handdoek in de ring. Hij zag zich niet meer functioneren aan het hoofd van de partij. Het blauwe profiel aanwakkeren terwijl Alexander De Croo een centrumlinkse regering leidt, lukte gewoon niet.

LEES OOK. Donkerblauwe beloftes, open oorlog met N-VA en de heisa rond Sihame El Kaouakibi: de lijdensweg van voorzitter Egbert Lachaert

Het is nu aan Alexander De Croo – naast premier statutair ook de ondervoorzitter van Open VLD – om een uitweg te vinden uit de existentiële crisis. Hij riep vanochtend een partijbureau samen. Zij hadden het over hoe het nu verder moet.

Over één ding zijn alle liberalen het eens: dat De Croo de numero uno van de partij is en dat alles op hem moet worden ingezet. Open VLD zit als liberale formatie gevangen in een regering met veel linkse partijen, maar het is wel De Croo die Vivaldi leidt. Hem steunen en in een electoraal aartsmoeilijke tijd toch gaan voor die kanseliersbonus, lijkt wel de enige optie die voor de Vlaamse liberalen. Het is de enige hoop die nog rest om volgend jaar bij de verkiezingen te overleven.

Nu Lachaert ontslag neemt en De Croo statutair eigenlijk de enige ondervoorzitter is – Jasper Pillen en Stephanie D’Hose werden omwille van die statuten vicevoorzitter genoemd – rijst de vraag of hij ook de partij niet moet gaan leiden. Het gebeurde ooit al eens bij de liberalen. In 2004, toen premier Guy Verhofstadt partijvoorzitter Karel De Gucht onttroonde omdat die de afspraken binnen de regering over het gemeentelijk migrantenstemrecht niet wou nakomen. De coup duurde maar enkele dagen en sloeg diepe wonden. Uiteindelijk werd Dirk Sterckx waarnemend voorzitter.

Een premier die ook de partij leidt: het is geen goeie combo. Wel een ideaal scenario om de hommeles binnen de federale regering nog groter te maken. Sterke man van Vivaldi en PS-voorzitter Paul Magnette waarschuwde woensdagavond ook al voor zo’n scenario. “Een premier moet boven de mêlée staan. Je kunt niet én premier én partijvoorzitter zijn, zelfs als dit waarnemend is”, tweette Magnette.

De meeste liberalen sloten deze piste donderdagmorgen overigens. Met nog een belangrijker argument: het kan ook gewoon niet volgens de statuten.

LEES OOK. ANALYSE. Zelfs hun persoonlijke vriendschap ging eraan ten onder: hoe Open VLD-voorzitter Lachaert botste met regeringsleider De Croo

Maar ook nieuwe interne verkiezingen organiseren was niet evident. Het is nochtans statutair verplicht na het ontslag van de voorzitter. Partijleden zoals Els Ampe en Vincent Stuer dringen ook aan op nieuwe voorzittersverkiezingen. Alleen staan de meeste van hun collega’s daar zeer sceptisch tegenover. Het is immers niet evident om op één jaar voor de verkiezingen een nieuwe interne strijd te organiseren en nog maar eens de interne verdeeldheid te etaleren. Bovendien zou ongetwijfeld weer het probleem opduiken waar ook Egbert Lachaert mee worstelde: dat het aartsmoeilijk is het blauwe profiel van de partij aan te scherpen wanneer je nummer één een regering leidt waarin de blauwe kleur net verwatert.

“Er is gewoon geen tijd meer om nu nieuwe verkiezingen te organiseren en weer grote ideologische debatten te voeren”, zegt politicoloog Carl Devos (UGent). “Wie het ook zou worden? Alles is bij Open VLD nu ondergeschikt aan het regeringswerk en De Croo blijft de baas. Open VLD is De Croo geworden.”

Waarnemend voorzitter

Door veel liberalen werd de optie van waarnemend voorzitter naar voren geschoven als de minst slechte oplossing. Na afloop van het partijbureau was dat ook de uitkomst. De Croo wordt zélf voorlopig waarnemend voorzitter, houdt de komende dagen consultaties en zal nadien iemand naar voren schuiven om tijdelijk de honneurs waar te nemen. Een Dirk Sterckx-scenario dus, zoals in 2004.

De vraag is wel wie die taak uiteindelijk op zich zal nemen. Er tekent zich binnen Open VLD ook een tweespalt af tussen de oudere generatie en een roedel jongere leeuwen. De eerste schuift oude rotten zoals Maggie De Block en Patrick Dewael naar voren, ervaren politici die straks toch weg zijn en dus niets meer te verliezen hebben. Maar zij hebben wel de nodige expertise om de partij weer in rustiger vaarwater te brengen en de lijn-De Croo vlekkeloos te volgen en verder uit te stippelen.

Andere, jongere liberalen vinden dan weer dat het nu niet het moment is om nog maar eens terug te grijpen naar oude krokodillen. Beter een jonger en misschien onbekend gezicht een kans geven en zo toch al iemand lanceren, ook al zal Alexander De Croo de lijnen uitzetten en dé man van de campagne worden.

“Open VLD heeft gewoon iemand nodig die in de schaduw van De Croo wil functioneren, zich ondergeschikt wil maken aan de premier, maar ook goed kan organiseren en enthousiasmeren”, analyseert Devos. “Iemand die weer wat bruis in de partij brengt en de verkiezingsmachine op gang kan brengen. Maggie De Block heeft wel een goed profiel en heeft gezag in de partij, maar of zij een goede organisator is en nog veel kan enthousiasmeren, dat weet ik niet. Misschien is een jonger iemand met talent en energie wel een betere keuze, ook al is die niet bekend.”

Wat het wordt, zal later blijken. “Maar één ding is nu wel al zeker: Lachaert zal niet tot september aan blijven”, zegt een liberale topper.

LEES OOK. COMMENTAAR. “Het vertrek van Lachaert maakt één ding duidelijk: in de partij zijn er die zweven. Met de premier op kop”