VIDEO. Topspits Victor Osimhen (die niet weg mag voor 100 miljoen) pakt uit met waanzinnige dribbel op zijn verlof

Met Kim Min-jae is Napoli een eerste sleutelspeler van het kampioenenjaar 2023 kwijt. De Zuid-Koreaan trekt voor 50 miljoen naar Bayern. Waar Victor Osimhen volgend seizoen speelt, is nog onzeker. De Nigeriaanse ex-spits van Charleroi lijkt het echter niet aan zijn hart te laten komen.

Osimhen kroonde zich vorige seizoen tot topschutter in de Serie A met 26 doelpunten en kan dus rekenen op heel wat interesse. Vooral PSG en Manchester United zouden de Nigeriaan in huis willen halen, maar Napoli zou niet happig zijn om te verkopen. Voorzitter Aurelio De Laurentiis zou volgens La Gazzetta dello Sport een bod van 100 miljoen euro van de Fransen geweigerd hebben.

Intussen geniet Osimhen van een welverdiende vakantie. Hij bezocht enkele vrienden in zijn thuisland en speelde een wedstrijdje in Lagos. Daar pakte de topspits uit met een fantastische dribbel en een prachtige goal. Ook Leicester-speler Kelechi Iheanacho was erbij.

De beelden:

