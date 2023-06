PS en Ecolo voeren druk op minister Hadja Lahbib (MR) weer op na nieuwe onthullingen: “Verleende visa brengen levens in gevaar”

Minister Lahbib bevindt zich nu al meer dan een week in het oog van de storm in de saga rond de toekenning van visa aan een Iraanse delegatie voor een grote stedenconferentie in Brussel. Donderdag wordt in de Kamer gestemd over het lot van de minister. Dinsdag leek de crisis nog afgewend toen zowel PS als Ecolo-Groen lieten weten de eenvoudige motie te steunen waarmee ze de moties van wantrouwen van de oppositie tegen Lahbib overrulen.

Protestactie in Brussel

Nieuwe onthullingen in Het laatste nieuws donderdag maken het lot van de minister echter opnieuw onzeker. De krant schrijft dat twee uitgeweken Iraanse oppositieleden met het verhaal komen dat hun moeder in Iran urenlang door de Iraanse veiligheidsdiensten op de rooster is gelegd nadat ze op 13 juni werden gefilmd tijdens een protestactie in Brussel.

Kamerfractieleider Ahmed Laaouej (PS), die donderdag te gast was op LN24, riep naar aanleiding van het verhaal de minister op om “een stap opzij te zetten”. “Wij doen een beroep op de persoonlijke verantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken. Mensen lopen momenteel gevaar in Iran vanwege die visa. We vragen haar om een stap opzij te zetten”, aldus Laaouej.

Over het verhaal zei die nog dat “als dit waar blijkt te zijn, dit bijzonder ernstig is. Het is een bijkomend bewijsstuk tegen minister Lahbib”, aldus Laaouej.

Kamerfractieleider Ahmed Laaouej (PS). — © BELGA

“Verschrikkelijke gevolgen”

Op Twitter verwijzen ook de leider van de Ecolo-Groen fractie, Gilles Vanden Burre, en Ecolo-Groen parlementslid Samuel Cogolati naar het nieuwe element. “De beslissingen van minister Lhabib hebben inderdaad verschrikkelijke gevolgen. Deze politieke situatie is niet langer houdbaar en de minister moet haar verantwoordelijkheid nemen”, aldus Vanden Burre op Twitter. Hij vroeg zich ook af: “Hoe lang nog zal MR een oogje dichtknijpen? De verleende visa brengen levens in gevaar”.

“Dit is waar het bezoek van de burgemeester van Teheran aan Brussel toe leidt: tot de arrestatie van een moeder van Belgische betogers in Iran. Hoe lang gaat de MR nog een oogje dichtknijpen? De verleende visa brengen levens in gevaar”, tweette ook Cogolati.

Ondertussen heeft de partij Groen een overleg bijeengeroepen met de fractieleiders van de meerderheid, melden de Groenen. Groen vraagt wat de positie is van de MR en de premier naar aanleiding van de nieuwe onthullingen.