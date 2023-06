Rode Duivels zakken naar vijfde plaats op FIFA-ranking

Met 1843,73 punten is de leidersplaats nog steeds in handen van wereldkampioen Argentinië, al bedraagt het verschil met vicewereldkampioen Frankrijk (1843,54) nog slechts enkele honderdsten van een punt. Brazilië is derde met 1828,27 punten.

Kroatië en Nederland doen haasje-over. De Kroaten zijn nu zesde, met 46 punten minder dan België. Nederland is zevende na de magere resultaten van eerder deze maand op de Final Four van de Nations League. In eigen land verloor Oranje toen van Kroatië en Italië. Voor het overige zijn er in de top tien geen wijzigingen.

1. (1) Argentinië 1843,73 punten

2. (2) Frankrijk 1843,54

3. (3) Brazilië 1828,27

4. (5) Engeland 1797,39

5. (4) België 1788,55

6. (7) Kroatië 1742,55

7. (6) Nederland 1731.23

8. (8) Italië 1726,58

9. (9) Portugal 1718,25

10. (10) Spanje 1703,45

11. (13) Verenigde Staten 1673,34

12. (12) Zwitserland 1661,12

13. (11) Marokko 1655,50

14. (15) Mexico 1639,19

15. (14) Duitsland 1636,32

16. (16) Uruguay 1633,13

17. (17) Colombia 1624,91

18. (19) Senegal 1612,61

19. (18) Denemarken 1597,37

20. (20) Japan 1595,96

...

(+) 23. (22) Zweden 1547,11

(+) 29. (32) Oostenrijk 1528,06

(+) 110. (108) Estland 1179,30

(+) 121. (124) Azerbeidzjan 1143,22

(+) Tegenstanders van België in de EK-kwalificaties

De eerstvolgende FIFA-ranking wordt op 20 juli gepubliceerd.

Sinds de publicatie van de vorige ranking speelden de Belgen twee interlands. Bijna twee weken geleden kwamen ze in de EK-kwalificaties in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen groepsleider Oostenrijk, enkele dagen later werd er met 0-3 gewonnen in Estland. De eerstvolgende interlands staan pas in september op het programma. Op 9 september trekken de Duivels naar Azerbeidzjan, drie dagen later is er de thuiswedstrijd tegen Estland.