HET PUNT VAN VAN IMPE. “Je moet een beetje zot zijn om het nu over te nemen bij Open VLD. In 2024 word je recht naar de slachtbank geleid”

Het schip van Open VLD zonk al, en nu heeft de kapitein het ook verlaten. Egbert Lachaert stopt op een wel zeer opvallend moment als voorzitter. “Niet zeker of hij ooit echt de kapitein is geweest”, zegt hoofdredacteur Liesbeth Van Impe in haar politieke podcast. “Maar dit is sowieso ongezien. Normaal gebeurt een voorzitterswissel onder interne druk, staat er iemand klaar om het over te nemen. Nu is er niemand.”