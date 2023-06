Sinds 2022 al zestien lichamen uit het water gevist in Chicago: maakt een seriemoordenaar de stad onveilig?

Waart er een seriemoordenaar rond in Chicago? Dat er sinds het begin van 2022 al zestien lichamen zijn aangetroffen in het water in en nabij de Amerikaanse grootstad doet vermoeden van wel. “Dit kan geen toeval meer zijn.”

De lichamen van tien mannen en zes vrouwen zijn sinds 2022 al opgevist uit de Chicago-rivier en Lake Michigan, het grote meer dat grenst aan de stad. Zopas nog, op 17 juni, werd in de Chicago-rivier het levenloze lichaam aangetroffen van de 26-jarige Noah Enos, die vijf dagen eerder was verdwenen nadat hij even verderop een concert van de rockband King Gizzard and the Lizard Wizard had bijgewoond. Een officiële doodsoorzaak is er nog niet, maar Enos’ familie vreest dat de jongeman slachtoffer is geworden van een moord. De familie heeft zelfs een privédetective aangesteld, zodat ze niet enkel afhankelijk zijn van wat de politie kan bovenspitten.

De politie van Chicago houdt zich voorlopig behoorlijk op de vlakte over de doodsoorzaak van Noah Enos en de vijftien anderen – onder wie veel twintigers – die de voorbije achttien maanden uit het water zijn gevist. Drie van de zestien gevallen zijn geclassificeerd als een ongeval, twee als zelfdoding. Hoe de elf anderen zijn gestorven, is dus (nog) onbekend. De lokale politie van Chicago heeft eind vorig jaar wel bekendgemaakt met de FBI samen te werken om te onderzoeken of er meer aan de hand is.

Noah Enos. — © Fresherslive

Volgens de voormalige CIA- en FBI-agente Tracy Walder is die kans reëel. Er zijn “te veel toevalligheden” om überhaupt van toeval te kunnen spreken, meent ze. De slachtoffers die ver van waar ze vermist raakten weer gevonden worden, de korte periodes waarin plots meerdere lichamen worden aangetroffen: het zijn patronen die wijzen op het werk van een seriemoordenaar, zegt Walder in de krant New York Post. Een lichaam dumpen in een rivier maakt “forensisch onderzoek haast onmogelijk”, stelt ze, waardoor het de perfecte misdaad is.

Complottheorieën

Ook op sociale media en internetplatformen als Reddit speculeren en fantaseren truecrimefanaten over de “ware” toedracht van dit “misdaadmysterie”. Toch zijn er ook redenen om te geloven dat er in werkelijkheid geen kwaad opzet in het spel is. Volgens cijfers die NBC Chicago opvroeg is het aantal verdrinkingen in Cook County, waarvan Chicago deel uitmaakt, niet gestegen vergeleken met vorige jaren. Er is zelfs sprake van een lichte daling.

Bovendien heeft de politie van Chicago op geen enkel moment te kennen gegeven dat er een verband zou zijn tussen de overlijdens. “Sociale media lijken complottheorieën aan te wakkeren, maar onderzoekers mogen daar geen rekening mee houden en moeten gewoon doen wat ze moeten doen”, besluit ‘misdaadprofessor’ Joseph Giacalone van het John Jay College of Criminal Justice aan de New York Post.