Voormalige professor KU Leuven krijgt in beroep lichtere straf voor verkrachting studente

Filip Dochy, voormalig hoogleraar aan de KU Leuven, is in beroep lichter bestraft voor de verkrachting van een studente. Hij kreeg van het Antwerpse hof van beroep een straf van vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel.

De feiten dateren al van de zomer van 2016. Tijdens een tweedaags congres in Barcelona verkrachtte hoogleraar Filip Dochy (64) uit Bilzen zijn studente. Hij bleek een appartement met maar één slaapkamer te hebben gehuurd. De professor kocht lingerie voor haar, communiceerde op een ongepaste manier, ging ongevraagd halfnaakt bij haar in bed liggen en misbruikte haar seksueel.

“Als je geen seks had gewild, had je maar niet moeten meekomen”, zei hij de volgende ochtend tegen haar. Op de luchthaven verklaarde hij ook nog dat hij al jaren orale beurten kreeg in ruil voor goede punten. Het slachtoffer bleef zwaar getraumatiseerd achter.

In 2018 diende een familielid klacht in bij de KU Leuven, nadat er al enkele jaren geruchten de ronde deden. Naast een gerechtelijk onderzoek volgde er ook een tuchtonderzoek en de KU Leuven maakte vorige maand bekend dat de professor met onmiddellijke ingang ontslagen werd en dat hij ook zijn ambtenarenpensioen verliest. De universiteit koos daarmee voor de zwaarste tuchtsanctie mogelijk.

In oktober van vorig jaar werd Dochy in eerste aanleg veroordeeld tot 54 maanden cel en een schadevergoeding van ruim 27.000 euro. De rechter omschreef hem als een seksueel roofdier en beval zijn onmiddellijke aanhouding.

De voormalige hoogleraar ging daartegen in beroep en kreeg een iets lichtere straf: 48 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, plus het betalen van een provisionele schadevergoeding van 1 euro aan de KU Leuven en ruim 21.000 euro aan het slachtoffer. Eerder werd Dochy, die de feiten altijd ontkend heeft, al ontslagen door de KU Leuven.