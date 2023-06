Topvoetballer N’Golo Kanté neemt Belgische amateurclub Virton over: “Een drijvende kracht worden achter het voetbal in onze streek”

De 61-jarige Luxemburgse zakenman Flavio Becca, de man achter de ooit succesvolle wielerploeg Trek Leopard met de broers Schleck als uithangborden, nam in juli 2018 het noodlijdende Virton over, maar ook hij slaagde er niet in een succesverhaal te schrijven in de Gaume. Wat volgde waren jarenlange gevechten tegen de degradatie uit de tweede klasse en procedureslagen met betrekking tot de proflicentie van de club. Afgelopen seizoen eindigde Virton op de twaalfde en laatste plaats in de Challenger Pro League, waardoor de degradatie naar het amateurvoetbal een feit was.

Toen al was duidelijk dat Becca op zoek was naar een overnemer. Verbaasd werd er echter enkele weken geleden gereageerd, toen bleek dat N’Golo Kanté interesse had in de club. Een link tussen de Fransman en Virton is er niet meteen. “Gedreven door zijn passie voor voetbal, wil Kanté de club verder structureren, een stabiele staf aanstellen en aanknopen met de traditie van de spelersopleiding”, klinkt het in een mededeling. “De club wil zich lokaal blijven verankeren en een locomotief zijn voor het voetbal in de Gaume en de provincie Luxemburg.”

Opleidingsclub?

De vraag blijft echter waarom hij zich met zakenpartners zou inkopen bij een club die op amateurniveau in België gaat spelen. Wil hij op termijn een project opstarten om (Afrikaanse) talenten op te leiden met de hulp van een Belgische club? Het is op dit moment allemaal nog flou.

De onderhandelingen met een overnemer verliepen in het grootste geheim, maar in de wandelgangen klonk steeds vaker dat het N’Golo Kanté (32) is die Virton de hand wilde reiken. Wat nu dus ook het geval blijkt te zijn. De 53-voudige Franse international ruilde deze zomer Chelsea voor het Saoedische Al Ittihad waar hij 100 miljoen euro per jaar gaat verdienen. Enkele maanden geleden bezocht Kanté al de faciliteiten van Virton bezocht.