Inflatie zakt ruim een procentpunt tot 4,15 procent

De inflatie is in juni gedaald tot 4,15 procent tegenover 5,2 procent in mei. Dat meldt Statbel, het Belgische statistiekbureau, donderdag. Het gaat om het laagste peil sinds het najaar van 2021. De terugval de voorbije maanden is te danken aan de dalende energieprijzen.

De duik richting de 4 procent komt neer op de derde daling op rij. Ondanks een vederlichte stijging in maart, zit de stijging van de levensduurte na de piek van 12,27 procent in oktober vorig jaar grosso modo in dalende lijn. Het is al van oktober 2021 (4,16 procent) geleden dat de inflatie onder de 5 procent uitkwam. En met 4,15 procent wordt de laagste inflatiestand sinds september 2021 (2,86 procent) opgemeten.

Elektriciteit, aardgas, groenten, huisbrandolie, mobiele telefonie en alcoholische dranken hadden in juni een verlagend effect op het indexcijfer, aldus Statbel. De belangrijkste prijsstijgingen kwamen op het conto van motorbrandstoffen, brood en granen, suikerwaren, onderhoudsproducten, restaurants en cafés en private huur.

Elektriciteit is in juni 29,2 procent goedkoper dan een jaar eerder, aardgas zelfs 65,2 procent goedkoper. De energie-inflatie daalde van zowat -22 procent in mei naar -25,82 procent in juni.

De inflatie voor voeding is in het afgelopen jaar daarentegen “sterk gestegen”. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) kwam uit 14,4 procent, al was dat een maand eerder wel nog 15,5 procent. Meer dan de helft van het inflatiecijfer is voor rekening van voeding.

De inflatie zonder energieproducten daalde van 9,3 procent in mei tot 8,70 procent. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, klokte af op 8,14 procent in juni, tegenover 8,70 procent in mei.

De algemene inflatie zat eind 2021 al in fors stijgende lijn, en toen brak in februari 2022 nog de oorlog in Oekraïne uit waardoor de energieprijzen de inflatie naar ongekende hoogtes stuurde. Na een piek in oktober vorig jaar, is de inflatie aan het vertragen.