LIVESTREAM. Positie van minister Hadja Lahbib wankelt opnieuw

De Croo: "Minister Lahbib geeft straks duidelijkheid in het parlement"

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) zal straks in de Kamer "duidelijkheid geven" over de situatie met de Iraanse visa. Dat heeft premier Alexander De Croo gezegd bij zijn aankomst op de Europese top in Brussel. Maar "dat er in Iran dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, is niet nieuw", zei hij ook. "Dat is waarom we Olivier Vandecasteele hebben moeten bevrijden.". Bovendien heeft Lahbib eerder al antwoorden gegeven op de volgens De Croo terechte vragen van de parlementsleden en heeft ze aangegeven dat een aantal zaken beter had kunnen lopen, zei hij. "Ik heb een aantal partijen horen zeggen dat ze de steun zouden geven aan de regering, en eerlijk gezegd: we hebben veel op tafel liggen."