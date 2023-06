Anderlecht rondt deal af: doelman Bart Verbruggen voor 20 miljoen naar Brighton

Groen licht. Anderlecht en het Engelse Brighton zijn het eens over de verkoop van Bart Verbruggen (20). De keeper maakte intern zijn transfer al bekend en vertrekt voor 20 miljoen euro. Hij wordt de duurste vertrekkende doelman ooit in België.

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu de Nederlandse U23 ook zijn uitgeschakeld op het EK voor beloften is het dossier in een stroomversnelling geraakt. Bart Verbruggen wordt de nieuwe keeper van het Engelse Brighton en paars-wit vangt 20 miljoen. De doelman zelf heeft zijn vertrek naar de Seagulls al aangekondigd. De medische tests staan eerstdaags gepland.

Paars-wit zelf doet financieel een geweldige zaak. Drie jaar geleden haalden ze de jonge Nederlander weg bij NAC Breda voor zo’n 300.000 euro. Verbruggen evolueerde aanvankelijk in de schaduw van Hendrik Van Crombrugge, maar groeide afgelopen seizoen uit tot de absolute nummer 1 met verschillende glansprestaties. Onder meer in de Europese match tegen Villarreal maakte hij indruk.

© BELGA

Ook het Burnley van Vincent Kompany was geïnteresseerd, maar zij wilden finaal niet meegaan in een bidding war toen Brighton op de proppen kwam. Het plan van Brighton is om Verbruggen veel kansen te geven als eerste keeper om zo op lange termijn met hem te werken. Hij is alvast de duurste vertrekkende keeper ooit in België. Verbruggen troeft onder meer Thibaut Courtois af, die RC Genk in 2009 voor 9 miljoen ruilde voor Chelsea, én Maarten Vandevoordt, die de Limburgers voor 10 miljoen zal verlaten richting RB Leipzig.

Met het geld zal Anderlecht ook sterker staan om inkomende transfers af te ronden. Paars-wit jaagt nog steeds op Kasper Dolberg, de spits van OG Nice, en hoopt weldra een definitieve doorbraak te forceren in dat dossier.