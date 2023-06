Ambitieuze en zelfkritische Christian Brüls wil dit seizoen zijn ware gelaat tonen bij Zulte Waregem: “Ik kan en moet gewoon beter”

“We zijn eindelijk weer aan de slag. Ik heb het voetballen echt wel gemist. Al de rest wat bij een voorbereiding komt kijken, net iets minder. Ach, het hoort er ook gewoon bij”, glimlacht Christian Brüls wanneer hij van het trainingsveld stapt. De spelers van Zulte Waregem hebben er een lange vakantie opzitten, maar die break weet de Oostkantonner meteen te relativeren. “Ik heb al eens een langere vakantieperiode gehad bij STVV.”

Zo heeft Brüls zich tijdens die lange vakantie allerminst verveeld, zo blijkt. “Ik speel heel graag golf en tennis, maar je gaat dan ook eens een weekje op vakantie”, grinnikt de creatieve middenvelder, die ook wel bekendstaat als een levensgenieter. Nu toont hij zich opnieuw heel gedreven. “Onze ambitie is duidelijk: we willen terug naar 1A, daar moeten we niet flauw over doen. Het heeft geen zin om die ambitie te verstoppen. Als je er als club in slaagt om Jelle Vossen en Ruud Vormer te laten bijtekenen, dan besef je meteen dat er heel veel ambitie leeft bij Essevee. Wij promoveren liefst zo snel mogelijk, maar desnoods verzekeren we ons pas in de laatste seconde van de allerlaatste competitiewedstrijd van ons ticket voor 1A. Dat maakt allemaal niets uit.”

Ander verwachtingspatroon

De 34-jarige Brüls beseft wel dat er voor hem en zijn ploegmakkers een ander verwachtingspatroon zal gelden. “Wij zullen wellicht meer het balbezit opgedrongen worden, maar je hebt wel meerdere ploegen die dominant willen voetballen. Clubs durven ook echt risico en initiatief te nemen. Toch zullen wij één van de grote favorieten zijn.”

Brüls speelde al eens eerder met Sint-Truiden twee seizoenen in de Challenger Pro League. “We moeten niet flauw doen: het is geen 1A. Toch is deze competitie amper nog te vergelijken met de vroegere tweede klasse. Je mag het niveau in de Challenger Pro League echt niet onderschatten. Er wordt best prima voetbal gespeeld en je hebt echt heel wat leuke ploegen in deze reeks. Het is echt boeiend om te volgen. We zullen ons moeten aanpassen, maar het blijft uiteindelijk toch gewoon hetzelfde spelletje. Het gaat gewoon om scoren en winnen.”

Op persoonlijk vlak klinkt Brüls ook nog zeer gedreven. “Vorig seizoen bleven mijn statistieken onder mijn eigen verwachtingen. Ik kan en moet gewoon beter. Het waren echter ook geen evidente omstandigheden. Het is niet zo eenvoudig om je te integreren in een nieuwe club als het wat minder loopt. Ik maakte het eerder ook mee bij Sint-Truiden. Je moet als speler gewoon keihard blijven werken en uiteindelijk volgen die statistieken vanzelf weer.”