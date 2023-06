Na zijn ontslag als hoogleraar aan de KU Leuven is Filip Dochy nu ook definitief veroordeeld als verkrachter van een studente op een congres in Barcelona in 2016. ‘What happens in Barcelona stays in Barcelona’, was zijn plan, dat hij zelfs in een “verbindende tatoeage” wou vereeuwigen. Maar onder meer zijn onderbroek deed de professor uiteindelijk de das om.