Officieel: RWDM huurt Pierre Dwomoh van landskampioen Antwerp

Maandag nam Dwomoh op zijn sociale media al afscheid van Antwerp, de club waar hij in januari van dit jaar een contractverlenging tot 2024 met optie ondertekende. De Mechelaar postte ook een foto van zichzelf met daarbij het lied ‘Ici C BX’ van Zwangere Guy & Frenetik. Een niet mis te verstane hint.

Dwomoh voetbalde al eerder in de hoofdstad: van zijn tiende tot zijn twaalfde droeg hij het shirt van RSC Anderlecht. In 2016 maakte Dwomoh de overstap naar de jeugdopleiding van KRC Genk, waar hij in december 2020 op z’n zestiende debuteerde in het eerste elftal. Na twee korte invalbeurten verdween hij om extrasportieve redenen weer naar het achterplan, waarna Antwerp in de zomer van 2021 twee miljoen euro neertelde voor de toen zeventienjarige Dwomoh. Na eerdere uitleenbeurten aan SC Braga (B, want voor de A-ploeg speelde hij geen enkele officiële wedstrijd) en KV Oostende laat Antwerp hem nu extra kilometers maken in het Edmond Machtensstadion.

RWDM, dat dinsdag ook al de komst van Guillaume Hubert aankondigde, zit nu aan twee zomertransfers. Verwacht wordt dat er de komende dagen nog een paar nieuwe namen zullen worden onthuld.