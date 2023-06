Nederlands advies: “Beperk onderwijsaanbod en zet leraren goed in” tegen lerarentekort

Beperkt het onderwijsaanbod en zet leerkrachten in waar ze het meest nodig zijn. Dat adviseert de Nederlandse Onderwijsraad donderdag in een nieuw rapport.

Op vraag van de Nederlandse minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs bekeek de Onderwijsraad hoe het lerarentekort aangepakt kan worden. Want net als het Vlaams onderwijs, kampt het onderwijs bij onze noorderburen met een acuut tekort aan leerkrachten. De Nederlandse Onderwijsraad focust op twee pistes.

Het eerste spoor richt zich op de beperking van het onderwijsaanbod. Dit kan op drie manieren. Ten eerste kan de overheid de wettelijke opdracht van scholen beperken, denk bijvoorbeeld aan de vermindering van de onderwijstijd of een beperking van de einddoelen en niveaus. Daarnaast kunnen schoolbesturen, schoolleiders en leraren “scherpere keuzes” maken in het onderwijsaanbod. “De landelijke kerndoelen en eindtermen laten scholen immers veel ruimte het onderwijs in te richten en keuzes te maken”, klinkt het. Tot slot kunnen ook de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van het onderwijs ingedamd worden.

De beperking van het onderwijsaanbod op een school die kampt met een lerarentekort is alleen zinvol als ook de onderwijstijd voor leerlingen verlaagd wordt, staat nog in het rapport. “De lestijd voor leraren wordt juist niet teruggebracht, of in elk geval in veel mindere mate, zodat het onderwijs aan leerlingen kan doorgaan”, aldus de raad, die wel meegeeft dat sociaal kwetsbare groepen daarbij ontzien kunnen worden.

Het tweede spoor richt zich op de organisatie van het werk in het onderwijs en de inzet van mensen en middelen. Zorg dat leraren aan het werk zijn waar zij het meest nodig zijn, is het centrale idee. Dat is namelijk bij het geven en ontwikkelen van onderwijs en op plekken waar het lerarentekort het nijpendst is. In de praktijk betekent dat dat scholen moeten uitwerken hoe anderen, zoals onderwijsassistenten, aan het werk kunnen in de scholen. “Als de inzet van andere professionals doordacht gebeurt, verkleint dit de risico’s van de lerarentekorten voor de continuïteit van onderwijs”, klinkt het.

Wat volgens de Onderwijsraad dan weer geen oplossing is, is de inzet van digitale technologie aangezien die inzet niet betekent dat er minder leraren nodig zijn. Bovendien “heeft de inzet van (intelligente) digitale technologie negatieve implicaties voor gelijke kansen in onderwijs en sociale gelijkheid”, luidt het.

Om het lerarentekort in Vlaanderen aan te pakken, wordt ook over de grens gekeken. Zo organiseerde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) begin dit jaar een eerste Vlaams-Nederlandse onderwijstop met onderwijsministers, experts en andere partners uit het onderwijsveld. Bedoeling was om in gesprek te gaan over gemeenschappelijke uitdagingen en oplossingen, en zo tot beter onderwijs te komen in de Lage Landen.