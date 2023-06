Na twee jaar vol blessureleed is Jens Naessens weer topfit en klaar om te vlammen bij Knokke: “Het plaatje kan echt niet beter kloppen”

Na twee seizoenen vol blessureleed bij Lierse Kempenzonen wil Jens Naessens (32) in Knokke weer de spits worden die hij ooit was. De Oost-Vlaming staat na drie sterke slotmatchen bij de Kempenaars op scherp en ook privé heeft hij mooie vooruitzichten. Vriendin Larissa De Castro is zwanger en bevalt in september van een zoontje.

Sportief manager Kristof Arijs wil in samenspraak met de nieuwe coach Jannes Tant elke positie dubbel bezet hebben in Knokke. Achter de spitsen zoeken ze nog een back-up voor Noa Aelterman en diep in de spits was er nog niemand. Daar is de eerste leemte nu dus opgevuld met de komst van Jens Naessens. De transfer werd afgelopen dinsdag aangekondigd. “Het was eigenlijk al veertien dagen rond, maar ze wilden eerst de resultaten van de onderzoeken afwachten”, aldus Naessens.

Bij Lierse was de spits de laatste twee jaar meer geblesseerd dan hem lief was. De gewezen aanvaller van onder andere Zulte Waregem, KV Mechelen, Antwerp en het Italiaanse Foggia had last van een chronisch letsel aan de achillespees. “Ik bezocht meerdere specialisten, maar niemand vond iets. Voor de testen in Knokke moest ik langsgaan bij Club Brugge-dokter Bruno Vanhecke, die ook voor RKFC werkt. Hij ontdekte een cyste en kon die vrij makkelijk wegsnijden. Het probleem zou nu verholpen moeten zijn, maar het is jammer dat al die andere dokters dat niet eerder ontdekt hebben Op die manier ben ik twee jaar verloren. Al is het natuurlijk meteen ook het bewijs dat ze het in Knokke wel goed aanpakken.”

’s Avonds trainen

De in Deinze geboren maar nu in Hamme wonende aanvaller genoot belangstelling van verschillende clubs. Naessens had ook bij Lierse Kempenzonen kunnen blijven, maar moest er wel een prestatiegericht contract tekenen. “Ergens snap ik wel dat ze geen risico’s wilden nemen, maar ik ben een profspeler en moet uiteraard ook wat garanties hebben.”

Knokke gaf die aan Naessens, die ook een goed gesprek had met trainer Jannes Tant en ook te horen kreeg hoe er zou gespeeld worden. “Knokke is geen profclub, maar het is mijn indruk dat het hier beter georganiseerd is dan bij sommige profclubs. Het stadion is nieuw en spreekt ook aan. Toen ik een rondleiding kreeg, was ik meteen verkocht. ’s Avonds trainen wordt wel wennen, dat geef ik toe. Al is het ergens ook goed. Het laat mij toe om ook beter mijn toekomst na het voetbal voor te bereiden. Ik denk ook wel dat het deugd zal doen om niet meer dagelijks te moeten trainen, maar veeleer drie à vier keer per week.”

Geen doelpuntenmachine

Vorig jaar maakte Din Sula als spits steevast het verschil voor Knokke met een grote hoeveelheid doelpunten. Naessens is in principe niet zo’n scoringsmachine, maar dat blijkt geen bezwaar. “We weten wat we van hem kunnen verwachten en zijn ervan overtuigd dat Jens perfect past in de speelstijl van Jannes Tant”, aldus Kristof Arijs. “Jens heeft ook veel ervaring en zijn laatste drie matchen bij Lierse toonde hij dat hij nog niks verleerd was.”

Er breken nu belangrijke weken aan, maar eerst is er nog wat vakantie. Naessens: “Normaal ben ik in juni altijd weer bezig. Nu heb ik nog rust en vakantie, maar volgende week staan de testen toch al op het programma en op 10 juli gaan we dan van start. Ik kijk ernaar uit en het wordt sowieso een mooie en spannende periode bij een nieuwe club. Bovendien is er ook nog een kindje op komst. Larissa en ik hebben al een dochtertje en zijn nu in blijde verwachting van een zoontje. Het plaatje kan echt niet beter kloppen.”