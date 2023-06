Brug zwaar beschadigd na aanvaring, herstelling zal meer dan jaar duren: “Dit is een ramp”

In Humbeek is donderdagmiddag een schip tegen de brug van het Zeekanaal gevaren. De ravage is groot. Het brugdek is zelfs een viertal meter opgeschoven. Intussen is gebleken dat de herstellingswerken meer dan een jaar zullen duren. De structuur van de brug zou ook geraakt zijn.

“Een schip geladen met zand is met volle kracht tegen de brug gevaren”, bevestigt burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing). “Dit is een regelrechte ramp. De herstelling zal een hele poos duren. De brug zal zeker al wekenlang buiten dienst zal zijn.” De herstellingswerken zullen volgens de eerste vaststellingen zelfs meer dan een jaar duren. De structuur van de brug zou ook geraakt zijn.

De oorzaak van het ongeval is onduidelijk. De schade aan het schip is al bij al beperkt maar het brugdek is vier meter opgeschoven, kabels liggen bloot en een elektriciteitscabine is gesneuveld. Er is dan ook sprake van een stroomonderbreking in de omgeving.

Al derde keer

De brandweer is ter plaatse. Dit is al het derde gelijkaardige ongeval in korte tijd. Begin dit jaar is een schip tegen de Budabrug in Neder-over-Heembeek (Brussel) gevaren. Die brug is nog steeds in herstelling. En vorig jaar ramde een schip de Europabrug in Vilvoorde.

