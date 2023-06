“Levensgevaarlijk”: beelden tonen hoe jongeren van brug midden in Gent springen

Het blijft een gevaarlijk, maar populair fenomeen in Gent: een duik in het water aan de Graslei. “Levensgevaarlijk”, waarschuwt de politie. De bodem ligt bezaaid met fietsen, glas en andere rommel.

Beelden die onze redactie bereikten tonen hoe twee jongeren onder luid gejoel van de Sint-Michielsbrug het water aan de Graslei induiken. De beelden zijn vorige week gemaakt, wordt ons bevestigd.

Een frisse duik aan de Graslei is geen nieuw fenomeen. Bij sommige studenten is het zelfs een soort traditie. Maar het is sowieso geen goed idee. Daar kunnen de hulpdiensten van meespreken in Gent.

“Bij één incident was iemand in het water gesprongen en werd zijn been gespietst op een ijzeren staaf die onder de waterspiegel zat”, zegt Matto Langeraert, de woordvoerder van de Gentse politie. “We hebben de brandweer erbij moeten halen om die staaf te zagen.”

Bij een ander bekend incident, tijdens de Gentse Feesten, dook iemand in het water en raakte de persoon zwaargewond omdat er glas in zijn voeten terechtkwam. “Je weet nooit wat er onder de waterspiegel zit”, waarschuwt Langeraert. “Of hoe diep het er is.”

Hoe al die rommel op de bodem van de kanalen van Gent komt? Mensen dumpen heel wat in het water. Elk jaar wordt met de grove borstel over de bodem gegaan om de grootste voorwerpen weg te halen. Het is verrassend wat er dan allemaal bovenkomt: steps, verkeersborden, laptops, winkelkarren, terrasstoelen, afvalcontainers, fietsen…

