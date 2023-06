Antwerp strikt beloftevolle aanvaller George Ilenikhena en stuurt Dwomoh naar RWDM

De Franse-Nigeriaanse aanvaller George Ilenikhena verlaat de Franse tweedeklasser Amiens SC voor landskampioen Antwerp, zo bevestigde de club donderdag. Een verrassing is dat allerminst, woensdag was hij er al bij op de eerste training van The Great Old.

In het Bosuilstadion ondertekende de zestienjarige belofte een contract voor vier seizoenen. “George staat bekend als een groot talent”, klinkt het bij directeur voetbalzaken Marc Overmars. “We volgen hem al een hele tijd en zijn dan ook verheugd dat hij voor RAFC heeft gekozen. Het zegt iets dat hij zijn carrière in België wil verderzetten, want er was ook heel wat interesse van buitenlandse clubs. Bij ons krijgt hij de tijd en de ruimte om zich in de schaduw van Vincent Janssen verder te ontwikkelen.”

Ilenikhena moet ondanks zijn jeugdige leeftijd in Deurne-Noord de back-up worden van clubtopschutter Janssen. Voor spits Michael Frey, terug na een weinig succesvolle uitleenbeurt bij Schalke 04, zal een oplossing gezocht worden.

Dwomoh naar RWDM

Landskampioen Antwerp leent jeugdinternational Pierre Dwomoh tot eind volgend seizoen, met optie tot aankoop, uit aan promovendus RWDM, zo maakten beide clubs donderdag bekend.

De negentienjarige centrale middenvelder staat bekend als een talent, maar ondervond heel wat moeite om zich bij Antwerp door te zetten, nadat The Great Old hem twee jaar geleden had overgenomen van Racing Genk. Vorig seizoen werd hij in de heenronde uitgeleend aan het Portugese Braga, in de terugronde aan KV Oostende, dat naar de Challenger Pro League degradeerde. Beide uitleenbeurten verliepen weinig succesvol. Bij Braga kwam hij bij de B-ploeg terecht, in Oostende moest hij vrede nemen met een invallersrol alvorens een kwetsuur begin maart vroegtijdig een einde maakte aan zijn seizoen.

“Ik ben heel blij om hier te zijn”, klinkt het bij Dwomoh. “RWDM is een vriendelijke familieclub met veel traditie. Ik kan niet wachten om de vele supporters te ontmoeten!”

“We hebben opnieuw een Belgische speler met D1A-ervaring binnengehaald”, vertelt Gauthier Ganaye, kersvers RWDM-CEO die Dwomoh nog kent van zijn periode in Oostende. “Ik denk dat niemand twijfelt aan het enorme potentieel van Pierre. Ik had het geluk om een paar maanden met hem samen te werken in Oostende en ik kon zien hoe toegewijd hij was tijdens de week. Hij beseft nu dat hij zijn talent moet combineren met heel hard werken om zijn volledige potentieel te bereiken. We hebben hem ontmoet met Vincent Euvrard en we zijn blij hem hier te zien.”

Voor RWDM gaat het om de tweede aanwinst met het oog op volgend seizoen. Eerder kreeg doelman Guillaume Hubert een contract voor drie seizoenen voorgeschoteld. Ook hij was vorig seizoen aan de slag bij KV Oostende.