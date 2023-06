“Nacht van ondraaglijk geweld” in Frankrijk na dood Nahel (17): auto’s, stadhuizen en zelfs school in brand gestoken, winkels geplunderd

Een nieuwe nacht van “ondraaglijk geweld”, 150 arrestaties en een president die een crisisberaad bijeenroept. Ondanks de inzet van ruim 2.000 agenten is de onrust die dinsdag in Frankrijk uitbrak na de dood van de zeventienjarige Nahel, nog niet gaan liggen.

Nadat hij dinsdagochtend weigerde te stoppen voor een verkeerscontrole, werd de zeventienjarige Nahel M. door een agent doodgeschoten in Nanterre, ten westen van Parijs. Zijn dood leidde ook in de nacht van dinsdag op woensdag al tot zware spanningen in Nanterre, verscheidene andere voorsteden van Parijs en op andere plaatsen in Frankrijk. Daarbij zouden 31 mensen zijn opgepakt.

In de nacht van woensdag op donderdag staken betogers opnieuw meerdere wagens en vuilnisbakken in brand in Nanterre, waarna de politie traangas inzette. Een reporter ter plaatse meldde dat de brandweer de omgeving rond een centrum van energiemaatschappij Enedis, dat in brand stond, moest evacueren wegens ontploffingsgevaar.

Ook in tal van andere wijken in en rond Parijs brak onrust uit, werd de politie aangevallen of brand gesticht. Zo maakte de politie melding van een twintigtal opgeworpen wegbarricades en een brandende vrachtwagen in La Courneuve. Daarnaast werden ook een bus en een bouwmachine op een werf in brand gestoken in Blanc-Mesnil.

In Clichy hoorde een journalist van Le Parisien een “enorme explosie” waarna een grote brand woedde.

Er werden ook wegen geblokkeerd en brand gesticht in Drancy, Vanves en in Montreuil, waar ook het gemeentehuis en politiebureau geviseerd werden. In Essonne vatte een bijgebouw van het stadhuis vuur en ook in Garges les Gonesse brandde het gemeentehuis gedeeltelijk af.

Een basisschool werd in brand gestoken in Bezons, bericht de krant Le Figaro. In Garges-Sarcelles zouden het stadhuis en stationsgebouw in brand gestoken zijn, nabij Clamart zou brand gesticht zijn op een tram.

In Fresnes, een Parijse voorstad nabij luchthaven Orly, vielen betogers de ingang van de lokale gevangenis aan met vuurwerk, waarna een alarm afging. De politie arriveerde ter plaatse en voorkwam dat ze de gevangenis zouden betreden. Volgens Le Figaro zouden tientallen personen geprobeerd hebben om gedetineerden te laten ontsnappen.

In de voorstad Seine-et-Marne werden politievoertuigen in brand gestoken op de parkeerplaats voor het politiebureau. En ook de politiekantoren van de wijken Meudon, Gennevilliers en Dammarie-les-Lys werden aangevallen.

In Aulnay-sous-Bois is een winkel geplunderd en werd een oplegger gestolen en in brand gestoken. Ook in andere wijken, waaronder Argenteuil, werden etalages vernield en winkels geplunderd.

Beelden op sociale media toonden dat een persoon in Vigneux-sur-Seine met een geweer op een bewakingscamera schoot.

Elders in Frankrijk

Ook in andere Franse steden was het onrustig en moest de politie optreden. Dat was onder meer het geval in Nice en Toulouse. De politiekantoren van Ariane en Les Poulins in Nice werden bekogeld met mortiervuur. Relschoppers wierpen in de stad ook barricades op en staken vuilnisbakken in brand. Dat was in Toulouse ook het geval, meer bepaald in het district Mirail, waar bovendien met stenen werd gegooid naar agenten.

In een voorstad van Lille, Mons-en-Barœul, werd het gemeentehuis bestormd, geplunderd en in brand gestoken, en werden politiehelmen gestolen. In Roubaix zou een politiebureau aangevallen zijn.

Volgens onbevestigde berichten op sociale media stond een appartementsgebouw nabij Lyon, in Villeurbanne, in brand nadat het getroffen werd door mortiervuur. Daarbij zou een vrouw gewond zijn geraakt.

“Ondraaglijk geweld”

De politie was nochtans voorbereid. Alleen in de voorsteden van Parijs was de politie met meer dan 2.000 agenten ter plaatse, ofwel 800 meer dan een nacht eerder. De agenten werden echter bestookt met onder meer molotovcocktails, stenen en vuurwerk. De agenten antwoordden met traangas en rubberkogels. Pas tegen 5 uur leek de rust op de meeste plaatsen in Frankrijk teruggekeerd. “Enkele tientallen agenten raakten afgelopen nacht gewond”, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin werden afgelopen nacht 150 mensen gearresteerd na “een nacht van ondraaglijk geweld tegen de symbolen van de Republiek”. “Gemeentehuizen, scholen en politiebureaus werden in brand gestoken of aangevallen. Schande over diegenen die niet tot kalmte opriepen.”

Het nieuwe geweld noopt ook de Franse president Emmanuel Macron tot actie. Hij houdt donderdagochtend crisisberaad met verscheidene ministers op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij aanvang zei de president te hopen dat “de komende uren” die zijn van “bezinning en respect”. Macron stelde ook het “onverantwoorde geweld tegen de instellingen en de Republiek” aan de kaak.

Premier Elisabeth Borne had donderdagvoormiddag in principe naar de Vendée moeten trekken, maar ze heeft dat bezoek afgezegd vanwege de “spanningen van de laatste dagen in Frankrijk die alle aandacht van de regering vragen”.

