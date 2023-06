Yasmine speelt halve finale ‘Blokken’ niet in haar eentje: “Ik ging de centjes gebruiken voor onze verbouwing, maar…”

Hasselt

Een diesel. Zo kan je Yasmine Rami (30) omschrijven als quizzer in Blokken. “Ik kwam meestal pas tegen het einde op gang en dan stak ik mijn tegenstander voorbij”, vertelt de Hasseltse die zes keer meedraaide en donderdag terugkeert als tweede beste speler van het seizoen. Maar in die laatste aflevering stotterde de motor. Een zwangerschapstest verklaarde twee dagen later waarom.