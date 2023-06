Britse premier Sunak trekt naar rechtbank voor akkoord over uitwijzing naar Rwanda

De Britse premier Rishi Sunak zal voor het Supreme Court de beslissing van het hof van beroep aanvechten dat het plan om migranten uit te wijzen naar Rwanda, illegaal is. Dat heeft hij donderdag aangekondigd.

“Ik respecteer het hof maar ik ben het fundamenteel oneens met de conclusies”, aldus de premier. “Rwanda is een veilig land. We zullen nu de toestemming vragen om in beroep te gaan tegen deze beslissing voor het Supreme Court.”

Het hof van beroep in Londen oordeelde dat Rwanda niet als een “veilig derde land” kan worden beschouwd. “De gebreken van het asielsysteem daar zijn van die orde” dat er een “reëel risico bestaat dat personen die naar Rwanda worden gestuurd naar hun land van origine worden teruggestuurd”, klonk het. In Rwanda riskeren ze vervolging.