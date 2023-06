Op één jaar tijd is het aantal flitsboetes gestegen van 4,6 miljoen (2021) naar 6,1 miljoen (2022). Rijden we plots allemaal veel sneller, of is er iets anders aan de hand? Mobiliteitsjournalist Koen Baumers dook in de cijfers en kwam met enkele opvallende conclusies: “Vroeger kon je al eens aan 140 een flitspaal passeren. Dat zou ik nu niet meer riskeren.”