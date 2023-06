Druk weekend voor Brussels Airport: dit moet je weten voor vertrek

De luchthaven van Zaventem verwacht de komende drie dagen zo’n 228.000 reislustigen te ontvangen. Vrijdag gaat het om 80.000 passagiers (vertrek en aankomst), zaterdag om 71.000 en zondag om 77.000.

Wie niet voor onaangename verrassingen wil komen te staan tijdens de grote vakantie-uittocht, vertrekt dus maar beter op tijd naar de luchthaven. Als vuistregel raadt Brussels Airport aan om minstens twee uur op voorhand naar de luchthaven te komen bij een korteafstandsvlucht en drie uur bij een langeafstandsvlucht. “Tegelijk raden we af om onnodig vroeg te komen”, zegt Ihsane Chioua Lekhli, woordvoerster van Brussels Airport. “Anders is de check-inbalie voor je vlucht ook nog niet geopend.”

De luchthaven heeft ook een tool ontwikkeld waarmee je kunt berekenen om hoe laat je het best aankomt op de luchthaven voor jouw specifieke vlucht. De chatbot BRUce in de rechterbenedenhoek op Brusselairport.com verschaft je ook van info en updates over je vlucht. Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, is het ook raadzaam om online in te checken via de site of app van de luchtvaartmaatschappij waarmee je vliegt. Zo vermijd je alvast de wachtrij aan de incheckbalie.

Lekhli roept voorts op de regels voor handbagage te respecteren. “Niet iedereen neemt de regels vloeistoffen even nauw, wat tot langere wachtrijen kan leiden.” Ter herinnering: enkel vloeistoffen en gels in verpakkingen van maximaal 100 ml, verpakt in een doorzichtige hersluitbare plastic zak met een capaciteit van 1 liter, raken door de beveiligingscontrole. Uitzonderingen gelden voor babyvoeding of geneesmiddelen.

Parkeren

Niet alleen op de luchthaven zelf is drukte de komende dagen onvermijdelijk, ook op weg ernaartoe kan het druk zijn. Toch zijn de parkings, die in de paasvakantie nog overvol stonden doordat veel Nederlanders toen vanuit Brussel vlogen, volgens Lekhli voorzien op de sterke toestroom van passagiers. “Wel adviseren we om een parkeerplaats om voorhand te reserveren. Verder kunnen passagiers ook gebruikmaken van de drop-offzone, waar je tien minuten kunt parkeren om iemand te droppen. En het openbaar vervoerd promoten we natuurlijk ook graag.” Maar opgelet: wie met de trein naar de luchthaven van Zaventem reist, moet bij de aanschaf van zijn treinticket een Brussels Airport-supplement van 6,40 euro toevoegen. Iemand oppikken aan de luchthaven doe je trouwens níét via de drop-offzone, maar via de reguliere parking.

Brussels Airport verwacht deze zomervakantie 4,7 miljoen passagiers te ontvangen. Dat is 15 procent meer dan vorig jaar, maar nog steeds minder dan de 5,3 miljoen van 2019. Ook het weekend van 7 tot 9 juli belooft overigens erg druk te worden, doordat de vakantie in het Franstalig onderwijs dan pas begint.