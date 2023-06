Australische politie heeft nog weinig hoop om vermiste Céline levend terug te vinden

De Australische politie blijft zoeken naar de Luikse Céline Cremer (31) maar geeft voor het eerst toe nog weinig hoop te hebben om haar levend terug te vinden. “Ze was te licht gekleed om zo lang te overleven in de extreme koude op dit moment.”

De Belgische vrouw is sinds 17 juni vermist op het eiland Tasmanië. In weersomstandigheden die volgens de politie “niet te overleven zijn” in de natuur. En zeker niet voor iemand zonder survivalervaring en die er niet op gekleed was. Het is momenteel winter in Australië en “extreem koud” in het bewuste gebied. Er valt ook al een paar dagen lichte sneeuw.

De auto van de Belgische, een witte Honda CRV, stond op de parking waar een aangeduide wandeling naar de Philosopher Falls start. Het is voorlopig het enige spoor. “Wellicht is ze verloren gelopen in het bos. Dan kan er van alles gebeurd zijn. Uitgegleden en verongelukt of aangevallen door slangen of andere wilde dieren”, zegt politie-inspecteur Anthea Maingay.

Hoewel de wandeling van slechts 45 minuten naar de waterval in toeristische gidsen als eenvoudig wordt omschreven, kunnen de paden er toch verraderlijk glad zijn in de winter. Zeker voor iemand die er niet op gekleed is. Op sociale media noemen wandelaars de wegaanduidingen naar de waterval “verwarrend” en er wordt ook melding gemaakt van een soort “vals pad” waar je op kan terechtkomen. “Het is extreem desoriënterend”, getuigen ze. “Er zijn daar al meer mensen verdwaald. En je hebt er quasi geen gsm-bereik om hulp te zoeken.”

© BELGA

© Tasmania Police

Mogelijk is Céline in paniek geraakt en is ze beginnen lopen om voor het donker terug aan haar auto te geraken, maar liep ze de verkeerde richting uit.

“Niets wijst voorlopig op tussenkomst van derden, maar we kunnen het ook nog niet helemaal uitsluiten. Mogelijk is ze iemand tegengekomen die ze onterecht vertrouwd heeft en die minder goede bedoelingen met haar had”, zegt politie-inspecteur Anthea Maingay nog.

Céline Cremer reisde al een jaar door Australië. Na een roadtrip op het eiland Tasmanië was ze van plan om op 21 juni de veerboot te nemen naar Melbourne. Maar ze is nooit aan boord gegaan van de ‘Spirit of Tasmania’ voor die overtocht naar het vasteland.

De afgelopen dagen werd er vooral gezocht op en rond het wandelpad naar de waterval, maar nu wordt de zoektocht uitgebreid naar de bossen in de omgeving. Daarbij worden ook speurhonden ingezet, maar de sneeuwval bemoeilijkt het werk van de speurders. “Stel dat ze gevallen is en ze ligt ergens in het bos, zou het best kunnen dat we haar niet direct vinden omdat er een vers laagje sneeuw over ligt”, zegt een van de onderzoekers.

Vanaf donderdag wordt er ook intensiever op en in het water gezocht. Want het is zeker ook niet uitgesloten ze uitgegleden is en in het water viel en verdronk.