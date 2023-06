Voor hen is het de eerste keer Werchter, zij het zonder camping: “We zijn uiteindelijk nog maar zestien”

De meisjes kennen elkaar uit de Chiro. “Al meer dan tien jaar.” Maar de kenmerkende Chiro-rok is thuisgebleven. “Omdat we ook meer dan meisjes van de Chiro zijn.” Hartsvriendinnen dus. “En een festival is ook de ideale plek om leuke kleren aan te doen.” Ook te zien aan de stickers op hun gezicht. “Het mag eens wat meer zijn.”

Lola, Marte, Juliet, Charlotte, Zita, Lynn en Amber zijn er vier dagen, maar blijven slapen op de camping doen ze niet. Of toch niet elke dag. Dat zagen de ouders niet zitten. “We zijn uiteindelijk ook nog mààr zestien, we begrijpen het wel. We zijn al blij dat we er mogen zijn. We wonen in Kessel-Lo, dus het is ook niet zo ver. En dan kunnen we ’s ochtends douchen om fris aan de dag te beginnen.”

De meisjes benadrukken nog dat ze zelf gewerkt hebben voor hun Rock Werchter-ticket, toch zo’n 300 euro. “We hebben studentenjobs gedaan en gebabysit.” Nog op hun programma deze vierdaagse? Dean Lewis, Arctic Monkeys en Merol. “En Froukje, daar zijn we ook fan van!”