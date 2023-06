Geen hoop meer voor Mechelse herder Wilson, die kinderen opspoorde na vliegtuigcrash: Colombiaans leger geeft zoektocht op

Meer dan zeventig commando’s zijn er niet in geslaagd om de hond Wilson terug te vinden in de Amazonejungle van Colombia. “Het is met pijn in het hart dat we de zoektocht naar onze held afblazen”, zegt de legerleiding.

Een held, dat was hij zeker. De minister van Binnenlandse Zaken had zelfs een decoratie voor hem klaarliggen. Maar na meer dan veertig dagen zoeken, roept het Colombiaanse leger de commando’s die werden ingezet om de speurhond te vinden terug. “We hebben alles gedaan wat we konden, maar moeten er vrede mee nemen dat Wilson wellicht niet meer in leven is”, zegt commandant Pedro Sanchez, die de zoektocht naar de Mechelse herder leidde.

Bij de militairen is de ontgoocheling groot. Sommigen huilden zelfs toen ze het nieuws te horen kregen omdat ze er nog altijd op hoopten om de speurhond terug te vinden.

Wilson werd ingezet om mee te zoeken naar de bemanning van een gecrasht vliegtuigje. Dat was op 1 mei opgestegen en verdween al snel van de radar. Na veertig dagen bleek dat de piloot en de moeder van de kinderen het ongeval niet overleefd hadden. Maar Lesly (13), Soleiny (9), Tien Noriel (5) en Cristin (1) werden levend teruggevonden. In de dichte jungle van Colombia waar het wemelt van de gevaarlijke en giftige dieren.

Later verklaarde Lesly dat de Mechelse herder inderdaad bij hen was geweest, maar dat hij nadien weer vertrok. Om hulp toe zoeken, wellicht. De hond is echter niet meer levend teruggezien. Maar het was wel op basis van zijn pootadrukken in de modder dat militairen de kinderen uiteindelijk vonden.

Daarop werd een grote zoekactie naar de Mechelse herder opgezet en werden zelfs op meerdere plaatsen hondenbrokken gelegd voor de hond. De speurtocht werd ook op de voet gevolgd door honderdduizenden Colombianen. Maar nu is dus beslist om te stoppen met zoeken. Aangenomen wordt dat Wilson is verongelukt of werd aangevallen door wilde dieren.