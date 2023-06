Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem na ontslag Lachaert: “Als ik me niet kan vinden in consensusfiguur, ga ik mijn eigen weg”

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) dreigt ermee op te stappen bij Open VLD als ze zich niet kan vinden in de tijdelijke opvolger van Egbert Lachaert. Zelf suggereert ze Gents burgemeester Mathias De Clercq als mogelijke ‘consensusfiguur’. “Maar als er een voorzitter gekozen wordt in wie ik geen vertrouwen kan stellen, dan ga ik mijn eigen weg”, zegt de Brugse schepen. Van Volcem zetelt al sinds 2001 in de Brugse gemeenteraad en is bijna 15 jaar Vlaams volksvertegenwoordiger voor de Vlaamse liberalen.

Na het vervroegde vertrek van Egbert Lachaert als partijvoorzitter, besliste het partijbureau van de Vlaamse liberalen donderdagochtend dat Alexander De Croo als waarnemend voorzitter op zoek gaat naar een consensusfiguur om de partij te leiden in de verkiezingscampagne. De premier zal daarvoor in de komende dagen gesprekken voeren. Zelf zei De Croo dat het de bedoeling is dat hij maar “een paar dagen” waarnemend voorzitter blijft.

Over wie de handschoen zal opnemen, wordt intussen druk gespeculeerd. Als het van Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem afhangt, wordt het Gents burgemeester Mathias De Clercq. “Hij heeft zich al bewezen en de mensen geloven in hem”, zegt Van Volcem.

De Brugse politica koppelt wel meteen voorwaarden aan de gekozen figuur. Wordt het iemand die haar niet zint en in wie ze “geen vertrouwen kan stellen”, dan vertrekt ze. “Dan ga ik mijn eigen weg”, klinkt het fors. “Sommigen hebben te lang voor hun post gekozen en niet voor wat de mensen wilden en stemden. De post van premier lijkt vandaag belangrijker dan de partij. Daarvoor heb ik me geen 24 jaar lang ingezet. Ik heb me altijd ingezet voor vrijheid en vooruitgang en niet voor de leiding van een federale regering waar onze partij aan kapot gaat.”, aldus nog Van Volcem.