Kyara (4) en Kyano (8) worden begraven, maar mama ligt nog in coma: “De dood van een kind draag je voor altijd mee”

Sint-Amands

Vrijdag worden Kyara (4) en Kyano (8), de twee kindjes die omkwamen bij een brand in Sint-Amands, begraven. Een uitvaart zonder mama Stefanie, want zij ligt nog steeds in een coma. Ze zal dus pas later te horen krijgen dat haar kinderen gestorven en begraven zijn. “Twee kinderen verliezen, is al onwezenlijk”, zegt rouwexpert Manu Keirse. “Om dan als moeder niet aanwezig te kunnen zijn op hun afscheid: dat is echt irreëel.”