Van Mbappé tot Omar Sy: grote Franse namen betuigen hun steun na overlijden van 17-jarige Nahel en dat is niet toevallig

Sporters, acteurs, muzikanten en vloggers spraken zich de voorbije dagen via sociale media uit over de dood van de 17-jarige Nahel M. Velen hebben over “een broer”, want voor heel wat bekende gezichten komt dit verhaal wel heel dichtbij.

Op videobeelden is te zien hoe de 38-jarige politieagent Nahel neerschoot. — © AP

“Dit is waar wij onder lijden en waar onze kleine broertjes en zusjes steeds meer onder lijden. Zullen we ooit echt gerespecteerd worden in dit land”, vraagt de Franse rapper met Congolese roots Niska zich openlijk af na de dood van de Nahel M. in Nanterre. Ook de rappers Jul, Kaaris, Kalash, Gazo, Josman, TIF, Kerchak, Naza en zangeres Ronisia reageerden al op sociale media. Allen klagen ze het politiegeweld aan, sommigen door teksten te delen uit hun eigen liedjes, verwijzend naar hun eigen ervaringen met de politie.

Bekender in België zijn voetballer Kylian Mbappé en acteur Omar Sy die ook reageerden op het overlijden van Nahel uit de Parijse banlieue. Dat laatste - opgegroeid zijn van de banlieue - is wat veel van die bekende gezichten gemeenschappelijk hebben. Dat maakt dat de dood van Nahel ook heel dichtbij komt.

“Ik heb pijn aan mijn Frankrijk”, schreef Mbappé op Twitter. De PSG-aanvaller is zelf afkomstig uit Bondy, een banlieue in het noord-oosten van Parijs. Het is niet de eerste keer dat hij verwijst naar “zijn Frankrijk” nadat er sprake is van geweld door de politie. Dat deed hij eerder al in 2020 toen een zwarte muziekproductent het slachtoffer werd van politiegeweld. Met die woorden verwijst hij naar het lied van rapster Diam’s ‘Ma France à moi’ waarin ze zingt over de discriminatie en het racisme in Frankrijk.

Gerechtigheid

Ook acteur Omar Sy, die opgegroeid is in de banlieue maar tegenwoordig in de Verenigde Staten woont, sprak zich uit op sociale media. “Mijn gedachten en gebeden gaan uit naar de familie en vrienden van Naël, die vanmorgen op 17-jarige leeftijd overleed, gedood door een politieagent in Nanterre.”

In het verleden sprak Sy zich ook al uit over het politiegeweld. In juni 2020 publiceerde het Franse magazine Obs namelijk een brief waarin hij “een politie eiste die de democratie waardig” was. De aanleiding was de moord op Amerikaan George Floyd en de dood van de Franse Adama Traoré vier jaar eerder. De 24-jarige Adama, een zwarte man, overleed in 2016 in de gendarmerie van Persan in de Val-d’Oise, vlakbij Parijs. Hij zou net als Floyd de woorden “ik kan niet ademen” hebben geroepen vlak voor zijn dood. “Laten we de moed hebben om het politiegeweld in Frankrijk aan de kaak te stellen”, schreef Sy destijds. “Laten we ons ertoe verbinden er iets aan te doen. Laten we niet langer toeschouwers zijn van een gewelddadig systeem dat de herinnering aan deze doden in de vergetelheid doet verdwijnen.”

Ook nu, na de dood van Nahel, roept hij op om niet bij de pakken te blijven zitten: “Moge gerechtigheid die naam waardig de nagedachtenis van dit kind eren”.

Donderdag werd de 38-jarige politieagent die Nahel neerschoot aangeklaagd voor ‘vrijwillige doodslag door een persoon met gezag’. Hij werd in voorlopige hechtenis genomen.