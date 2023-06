Antwerp-aanvaller Viktor Fischer (29) zet noodgedwongen punt achter voetbalcarrière

Viktor Fischer (29) is geen profvoetballer meer. Dat heeft zijn club, Antwerp, donderdagavond aangekondigd via sociale media.

“Viktor Fischer zet een punt achter zijn voetbalcarrière”, schrijft Antwerp op Twitter. “Aanleiding is een aanslepende blessure. Fischer werd door RAFC tot het einde van het kalenderjaar uitgeleend aan AIK in Zweden. Op zijn vraag worden de contracten met beide clubs in onderling overleg verbroken.”

Fischer was sinds het seizoen 2021-2022 actief op de Bosuil, nadat hij de overstap maakte van het Deense FC Kopenhagen. In zijn eerste jaar in loondienst van de Great Old was hij nog goed voor drie doelpunten en zes assists in achttien competitieduels, maar zijn bijdrage in de dubbel van afgelopen seizoen was veel beperkter. De Deen, die destijds doorbrak bij Ajax, geraakte niet verder dan zeven competitiematchen, waarin hij geen enkele keer raak trof en geen enkele beslissende pass afleverde.