VRT-CEO vraagt extra geld voor ‘piekjaar’ 2024: “Anders krijgen we het niet gebolwerkt”

Ondanks het besparingstraject waarin de VRT zit, vraagt ceo Frederik Delaplace extra middelen. Anders krijgt de openbare omroep het piekjaar 2024, met uitzonderlijk veel evenementen, niet gebolwerkt, zei hij donderdag tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement.

De VRT voert momenteel een transformatieplan uit, waarbij er jaarlijks 25 miljoen euro wordt bespaard tot 2025. “Maar 2024 wordt een piekjaar,” zei hij donderdag, “met heel veel activiteiten, zoals de Olympische Spelen, de Tour de France, het EK voetbal en verkiezingen in ons land en in Amerika. Het is bijna onmogelijk om dat allemaal te trekken.”

Delaplace wees erop dat de werkingsmiddelen die de omroep krijgt van de Vlaamse overheid niet worden geïndexeerd. Tegelijk moet de VRT wel de geïndexeerde lonen van de medewerkers uitbetalen. “We willen graag het debat aangaan om toch eens na te denken over een indexering van onze werkingsmiddelen”, zei hij. Tegelijk schetste hij ook een andere mogelijkheid: de VRT meer flexibiliteit geven in het werven van eigen middelen. Dat hoeft niet ten koste te gaan van de commerciële spelers. Momenteel glippen er heel wat reclamemiddelen weg naar buitenlandse platformen, omdat de adverteerders ze niet kunnen besteden in Vlaanderen, argumenteerde de ceo.

Hij reageerde in het parlement ook voor het eerst op de stijging van het aantal grootverdieners, nieuws dat in de loop van de week al bekend raakte. In de hoogste categorie, de schermgezichten die meer dan 300.000 euro per jaar verdienen, kwamen twee namen bij. Dat heeft volgens Delaplace echter uitsluitend te maken met het feit dat die twee gezichten meer programma’s hebben gemaakt dan een jaar eerder.

Bij de negentien schermgezichten met een exclusiviteitscontract zitten dit jaar twee extra vrouwen, zodat ze nu in totaal met zes zijn. “Er is met de minister afgesproken om het totale aantal schermgezichten tegen 2025 te herleiden tot maximaal vijftien en dat we zo snel mogelijk het perfecte genderevenwicht gaan nastreven”, zei Delaplace. Om het aantal grootverdieners te reduceren, zullen een aantal contracten worden aangepast, maar ook een aantal worden stopgezet.

De ceo maakte zich tot slot sterk dat de VRT opnieuw meer jonge kijkers en luisteraars weet aan te trekken. “Ik weet dat er soms wel wat wenkbrauwen worden gefronst als het gaat om programma’s als ‘Ons huis, nieuw huis’, maar weet dat we met dit soort programma’s eindelijk weer de jongere kijker aan ons weten te binden en dat we meteen het effect zien op de populariteit van andere programma’s. Kijkers die voor dit soort content naar de VRT komen, blijven langer hangen, zowel lineair als digitaal.”

Eerder in de namiddag ijverde bestuursvoorzitter Frieda Brepoels al voor een aanpassing van de beheersovereenkomst, om sneller te kunnen inspelen op de digitale revolutie.