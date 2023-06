Omgeving rond Amerikaans Hooggerechtshof even afgezet wegens verdacht pakket

De politie heeft een gebied rond het Amerikaanse Hooggerechtshof in Washington donderdag een tijdje afgezet vanwege een verdacht pakket. Medewerkers van het Congres, dat in diezelfde zone ligt, werd ook gevraagd de omgeving te mijden. Intussen is de zone opnieuw vrijgegeven, aldus de ordediensten. De politie geeft momenteel geen verdere details over het verdachte object.