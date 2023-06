Haar coalitiepartners PS en Ecolo waren bijzonder scherp, maar minister Lahbib overleeft stemming in de Kamer

Hadja Lahbib (MR) blijft minister van Buitenlandse Zaken, ook al werd de grond onder haar voeten nog heter na een nieuwe onthulling in de visa-affaire. Coalitiepartners PS en Ecolo waren bijzonder scherp in de Kamer, maar stemden haar niet weg.

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) heeft de stemming in de Kamer overleefd, maar bevindt zich nog steeds in woelige wateren. Ook PS en Ecolo steunden de motie van de meerderheid die nodig was om de motie van wantrouwen tegen Lahbib, ingediend door oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang, van tafel te vegen. Maar van beide fracties onthield wel één parlementslid zich tijdens de stemming om het signaal te geven dat ze geen vertrouwen meer hebben in de minister. De Franstalige socialisten en groenen willen de val van de federale regering koste wat kost vermijden, maar hebben wel vragen bij de nieuwe onthulling in de visa-affaire.

De Iraanse geheime dienst zou namelijk een 67-jarige Iraanse vrouw opgepakt en verhoord hebben, nadat haar beide zonen in Brussel protesteerden tegen de aanwezigheid van burgemeester van Teheran op de Brussels Urban Summit. Agenten van de Iraanse veiligheidsdiensten maakten beelden van die betoging waar ook de broers Pezhman P. (40) en P.P (47), beiden lid van de Iraanse oppositie en uitgeweken naar België, op te zien zijn. In Iran lieten agenten van het regime de beelden aan hun moeder zien, bedreigden haar met celstraffen van 15 tot 20 jaar en eisten dat haar zonen hun protestacties zouden staken.

“Als deze informatie klopt, betekent dat dat de visa die u afgeleverd heeft de Iraanse agenten toeliet om in België gegevens te verzamelen en vervolgens de repressiemachine van het regime op een arme moeder in Iran los te laten”, verweet Malik Ben Achour (PS) minister Lahbib in de Kamer. Samen met de groenen en CD&V vraagt zijn partij dan ook een onderzoek naar de nieuwe elementen in de visa-affaire.

Malik Ben Achour (PS) — © BELGA

Vertrouwensbreuk

Voorlopig lijkt het vel van Lahbib dus gered, al blijft er wel sprake van een vertrouwensbreuk. “We hebben twee dingen nodig: een regering die zich bezighoudt met de ware bezorgdheden van de bevolking en een capabele minister van Buitenlandse Zaken die het vertrouwen van het Parlement heeft. Vandaag hebben we geen van beiden”, concludeert Ben Achour. Zowel hij als Samuel Cogolati (Groen) dringen erop aan dat Lahbib zelf haar verantwoordelijkheid neemt en opstapt.

Maar de minister zelf legt die boodschap naast zich neer. “Ik heb de Iraanse ambassadeur persoonlijk op het matje geroepen en om verklaringen gevraagd”, schermt Lahbib. “Dit zal niet zonder diplomatieke gevolgen blijven. De intimidatie van betogers op Belgisch grondgebied is onacceptabel.” Het zijn grote woorden, maar daarmee is de kous nog niet af. PS en Ecolo blijven met een wrang gevoel zitten. Of de crisis in de federale regering nu finaal bezworen is, is nog maar de vraag.