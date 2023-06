Twee doden bij aanval voor Amerikaans consulaat in Saudi-Arabië

Archiefbeeld: in 2016 vond een zelfmoordaanslag plaats nabij het Amerikaanse consulaat in Jeddah. — © AFP

Twee personen, onder wie de aanvaller, zijn woensdag omgekomen in een vuurgevecht buiten het Amerikaanse consulaat in Jeddah, in het westen van Saudi-Arabië. Dat hebben de autoriteiten van het land aangekondigd.