Telenet trekt nu ook prijs voor Play Sports-abonnement op

In april kondigde Telenet al aan dat vanaf 5 juni de abonnementstarieven met 6 procent stegen. “Een gevolg van de inflatie”, klonk het toen. Maar een aantal tarieven bleven toen buiten schot. Onder meer de BASE-abonnementen vielen buiten de prijsstijging. En ook entertainmentpakketten als Streamz, Play More en Play Sports bleven ongewijzigd. Aan de abonnementen Five en Ten, vaste telefonieopties, sociale tarieven en aan installatie- en activeringskosten werd ook niet geraakt.

LEES OOK. Telenet verhoogt tarieven opnieuw: “Gevolg van de inflatie”

Maar wat blijkt nu. Telenet heeft al zijn Play Sports-abonnees aangeschreven om te zeggen dat hun abonnement om onder meer voetbal- en cyclocrosswedstrijden te volgen, duurder wordt.

“Deze prijsaanpassing is geen één op één aanpassing aan de inflatie en daarom ook niet te linken aan de eerdere prijsaanpassing van Telenet”, benadrukt woordvoerder Stefan Coenjaerts. De sportrechten zijn de afgelopen jaren 15 procent duurder geworden, klinkt het. “We zien ons helaas genoodzaakt om die verhoging deels door te rekenen.”

Tezelfdertijd, zo klinkt het bij Telenet, “vonden we het ook niet gepast om midden in het sportseizoen een prijsaanpassing te doen en klanten die niet akkoord gingen met deze prijsaanpassing te laten opzeggen te midden van vaak spannende einde seizoen competities. Het leek ons beter en eerlijker om te wachten tot het nieuwe sportseizoen begint en klanten transparant te informeren, zodat zij zelf bij de start van het nieuwe sportseizoen goed geïnformeerd hun keuze kunnen maken.”

Vanaf 31 juli 2023 stijgt de abonnementsprijs van Play Sports met 2 euro per maand. De nieuwe prijs hangt af van het aantal digitale diensten waarvoor je betaalt. Heb je zowel Play More als Play Sports dan stijgt je comboprijs van 38,50 euro naar 40,50 euro.