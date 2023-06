Bart Verbruggen troeft Thibaut Courtois en Maarten Vandevoordt af: de top vijf duurste uitgaande doelmannen ooit in onze competitie

De overstap van Bart Verbruggen (20) naar Brighton & Hove Albion lijkt in kannen en kruiken. Anderlecht vangt naar verluidt zo’n twintig miljoen voor de Nederlander, die zo de duurste uitgaande goalie in de Jupiler Pro League wordt. Een overzicht van de vijf doelmannen die onze Belgische clubs het meeste opbrachten.

1. Bart Verbruggen: 20 miljoen euro

Ondanks de uitschakeling van Jong Oranje, gooide de doelman nog hoge ogen op het EK voor beloften. Maar eigenlijk had hij daarvoor zijn transfer al verdiend. Verbruggen stond lange tijd in de belangstelling van Vincent Kompany en leek op weg naar Burnley. Tot Brighton & Hove Albion kwam aankloppen. The Seagulls wilden maar liefst twintig miljoen euro neertellen, een bod dat Anderlecht onmogelijk kon weigeren. Verbruggen wordt zo de duurste uitgaande keeper ooit in de Belgische voetbalklasse. Nu is het enkel nog wachten tot hij officieel zijn handtekening onder het contract zet. Volgens Transfermarkt bedroeg de marktwaarde van de Nederlander in november 2022 slechts 750 000 euro. Dat bedrag is astronomisch gestegen.

© BELGA

2. Maarten Vandevoordt: 10 miljoen euro

In april vorig jaar bereikte Genk een akkoord met RB Leipzig over de transfer van Maarten Vandevoordt. De toen 22-jarige doelman maakte de overstap voor zo’n tien miljoen euro. De Belg, die een paar dagen geleden nog in doel stond bij de Jonge Duivels op het EK, mocht nog wel even het shirt van de Limburgers verdedigen. Leipzig nam hem namelijk niet met onmiddellijke ingang over. Vandevoordt zal pas aan het eind van komend seizoen naar Duitsland vertrekken, al konden die Roten Bullen hem ook na deze campagne inlijven. Wouter Vrancken kan dus nog een jaartje rekenen op zijn eerste doelman.

© Isosport

3. Thibaut Courtois: 8,95 miljoen euro

Daar is hij dan. Thibaut Courtois komt pas op de derde plaats in het lijstje. Toegegeven, het waren andere tijden. De doelman van Real Madrid deed toen wel degelijk de monden open vallen met zijn transfersom. Onze nationale doelman (?) werd in 2011 voor net geen negen miljoen verkocht aan Chelsea. Hij werd wel meteen uitgeleend aan Atlético Madrid voor enkele seizoenen, waar hij uitgroeide tot een publiekslieveling. Courtois was duidelijk klaar voor de absolute top en keerde terug naar Stamford Bridge, alvorens de overstap te maken naar Real Madrid. Die transfer werd hem aan de andere kant van de Spaanse hoofdstad niet in dank afgenomen.

© BELGA

4. Mathew Ryan: 7 miljoen euro

Mathew Ryan was in Jan Breydel enorm geliefd door de fans van blauw-zwart. Het deed hen dan ook pijn dat hij in 2015 naar Valencia verkaste. Als troost ontving Club Brugge wel zeven miljoen euro voor de Australiër. Ryan werd twee keer uitgeroepen tot doelman van het jaar in de Jupiler Pro League, maar kon in het buitenland nooit echt overtuigen. Sinds zijn vertrek uit Brugge speelde de doelman al voor zeven verschillende clubs. Elk jaar een nieuwe werkgever dus. Valencia verhuurde hem zowaar aan Genk, waarna hij aan Brighton verkocht werd. Plots kwam Arsenal op de proppen en lijfde Ryan in als tweede doelman. Real Sociedad, Kopenhagen en nu AZ Alkmaar waren zijn volgende bestemmingen. De ex-keeper van Club staat ook nog steeds onder de lat bij de nationale ploeg van Australië.

© BELGA

5. Matz Sels: 6,6 miljoen euro

Matz Sels koos, net zoals Courtois en Verbruggen, ook voor een avontuur in de Premier League. Newcastle United nam onze landgenoot op 24-jarige leeftijd over van KAA Gent. Prijskaartje: iets meer dan zes en een half miljoen euro. Sels kon zijn potentieel niet waarmaken en ook hij kwam terug in België terecht. Na een uitleenbeurt aan Anderlecht, verkochten The Magpies hem voor vier miljoen aan de Franse eersteklasser Strasbourg, waar hij sinds 18/19 onder de lat staat. Geen return on investment dus voor Newcastle, Gent deed wel een goede zaak.