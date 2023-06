Niet de eerste keer: Kaminski Group heeft nog niet betaald voor KV Kortrijk en dat maakten ze in Griekenland ook al eens mee

Over exact een maand en een dag opent KV Kortrijk zijn seizoen op het veld van Gent, maar er zijn nog veel onduidelijkheden. Het meest urgente probleem: komt de Kaminski Group met 17 miljoen over de brug of krijgen we een ‘Panetolikos-scenario’?

Ook in de zomer kan het stormen. Dat ondervinden ze in Kortrijk aan den lijve. De perikelen rond een mogelijke overname van de club doen stof opwaaien. Daarnaast moet er een karrenvracht aan nieuwe spelers gehaald worden en zijn er twee vacante postjes, én dat zijn niet de minste. De posities van CEO en voorzitter staan in de etalage. Als dat alles nog niet genoeg was, rekenen ze in de Groeningestad ook nog op de komst van een nieuwe T1.

Overname: ook in Griekenland problemen met Kaminski’s

In mei 2015 kocht Vincent Tan de West-Vlaamse voetbalclub voor vijf miljoen euro over van Vincent De Gryse. De Maleisische zakenman wou een nieuw stadion bouwen, maar botste steeds op moeilijkheden. Begin vorige maand informeerden de eigenaars van zowel Bournemouth en Newcastle naar een mogelijke overname, maar het was de Kaminski Group die een akkoord met Tan bereikte. Maciek en Mikhai Kaminski gaven een nietszeggende persconferentie waarin ze KV Kortrijk bewierookten, alleen ontving Vincent Tan de afgesproken 17 miljoen euro nog niet. Een eerste deadline (30 juni) werd niet gehaald en nu krijgt de groep nog tijd tot 6 juli, anders wacht de investeringsgroep een schadeclaim. Volgens de Amerikanen zijn er heel wat problemen om een bankrekening te mogen openen in ons land. Toch lijkt de situatie heel hard op wat zich afspeelde in Griekenland. Kaminski ‘kocht’ er eersteklasser Panetolikos, maar ook de eigenaar van die club zag geen euro. Bij KV Kortrijk wisten ze dit, toch beklonken ze de deal. Als de overname niet doorgaat, blijft de club in handen van Tan.

© BELGA

Voorzitter: Allijns weer in beeld

Op 28 april kondigden Matthias Leterme (CEO) en Ronny Verhelst (voorzitter) officieel hun afscheid aan. Beide heren waren niet tevreden over een mogelijke overname van Kaminski. Leterme lijkt op weg naar het Franse Valenciennes. KV Kortrijk moet op zoek naar een nieuwe CEO, maar heeft misschien al een oplossing achter de hand. Die rol gaat hoogstwaarschijnlijk naar iemand die momenteel actief is bij de club. Rik Foulon (huidig sportief directeur) en Jelle Brulez (COO) komen in aanmerking voor de positie.

Een voorzitter vinden is iets moeilijker. Oud-voorzitter Joseph Allijns werd gepolst, maar die staat er niet meteen voor te springen.

Trainer: Still topkandidaat

Wie neemt het stokje over van interim-coach Joseph Akpala? Deze werf wordt waarschijnlijk als eerste ‘opgekuist’. Edward Still ligt in poleposition. De ex-coach van onder meer Charleroi en Eupen is op de hoogte van de interesse, maar laat voorlopig niet in zijn kaarten kijken. Ook de naam van RWDM-coach Vincent Euvrard circuleerde even.