Kwart meer luxeverzuim op het einde van het schooljaar: “Getuigt van weinig respect voor onze leerkrachten”

Het aantal leerlingen dat onwettig afwezig is voor en na de schoolvakanties zit in de lift. In de laatste week van juni 2022 ging het om 11.142 lagere schoolkinderen, een kwart meer dan drie jaar eerder. “Getuigt van weinig respect voor onze leerkrachten.”

Familievakantie richting de zon gepland? Je moet geen financieel wonder te zijn om te weten dat het stukken goedkoper is om te vliegen nog voor de grote vakantie officieel begint. De groep ouders die zo’n strategie toepast, zit duidelijk in de lift. Dat blijkt uit cijfers die deze krant opvroeg bij Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).

Concreet: in de laatste week van schooljaar 2018-2019 waren gemiddeld 1,9 procent van de leerlingen in het lager onderwijs onwettig afwezig. Drie jaar later, in de laatste week van juni 2022, ging het al om 2,4 procent of 11.142 kinderen. Het is een trend die zich doorzet voor en na álle schoolvakanties. In de week voor de kerstvakantie bijvoorbeeld waren dit schooljaar 1,3 procent van de kinderen afwezig, tegenover 0,7 procent in 2018.

Cijfers van deze week zijn nog niet beschikbaar, maar directies zien ook nu met lede ogen aan hoe er al enkele leerlingen op vakantie vertrokken zijn. “Hoeveel precies kan ik niet zeggen, maar het zijn er op 700 toch heel wat”, zegt Sofie Boon van basisschool Sint-Lutgardis in Antwerpen. “Vlak voor de zomervakantie gaat het vaak over kinderen uit gezinnen met een migratieachtergrond die naar familie in het thuisland vliegen. Tijdens het jaar zien we meer de ‘gewone’ luxeverzuimers. Ik had zo ouders die een grote reis wilden maken van zes weken met hun kind uit het zesde leerjaar voor die aan het middelbaar begon.”

Het zijn dus mensen van allerlei slag die aan luxeverzuim doen. “Een heel heterogene groep”, noemt socioloog en spijbelexpert Gil Keppens (Tilburg University) hen. “Maar iedereen doet het grotendeels voor dezelfde reden: de reistickets zijn goedkoper buiten de vakanties.”

Een verklaring voor de stijging is er niet meteen. Mogelijk zit de coronacrisis er voor iets tussen, want sinds corona is ook het aantal problematische spijbelaars – die minstens 15 dagen onwettig afwezig zijn – gestegen. “Door corona zijn kinderen die al schoolmoe waren nog meer onthecht geraakt van de school”, zegt Keppens. “En jongeren die spijbelen gaan ook sneller de stap zetten naar luxeverzuim. Eén op drie jongeren spijbelt immers met medeweten van de ouders.”

Vraag is of het erg is om de laatste schooldagen te missen. Ben Weyts is alleszins categoriek: “Dit getuigt van weinig respect voor onze leerkrachten en het geeft ook een totaal verkeerd beeld aan kinderen: dat school soms niet belangrijk is en dat je soms niet moet luisteren naar juf of meester.” Ook de wetenschap toont aan dat elke lesdag die je mist een impact heeft op de schoolprestaties.

Ouders argumenteren graag dat er in de laatste schoolweek toch nog amper les is, maar dat is volgens het onderwijs een foute redenering. “Vlak voor vakanties wordt het rapport uitgedeeld en zijn er zinvolle evaluatie- en feedbackmomenten”, zegt de woordvoerder van het katholiek onderwijs. “Alle leerlingen plukken daar de vruchten van.” Sommige ouders vragen of ze het rapport vroeger kunnen krijgen, maar daar gaan veel scholen niet op in.

“Ik vind het vooral jammer dat die kinderen niet de kans krijgen om het schooljaar af te sluiten met de klas”, zegt Jan Chiers van basisschool ’t Fort in Kortrijk. “In mijn school zijn we met nog heel wat zinvolle dingen bezig in de laatste week. In het eerste en tweede leerjaar leren ze nu over insecten. In de maatschappij heerst het idee dat het niet belangrijk is als het niet op punten staat. Ik vind dat een foute redenering.”

