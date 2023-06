FOD Economie tikt marktkramers op de vingers: 7 op de 10 niet in orde

De FOD Economie heeft vorig jaar grondige controles uitgevoerd bij 282 telers die verse groenten en fruit verkopen op openbare markten. In ruim 7 op de 10 gevallen stelden de inspecteurs inbreuken vast.

Bij 202 handelaars was er minstens één inbreuk, zegt de federale overheidsdienst in een persbericht. De inspectie schreef 208 waarschuwingen en 52 processen-verbaal uit. Sommige verkopers kregen meerdere waarschuwingen of pv’s. Wie een pv krijgt, riskeert een boete.

In meer dan een derde van de gevallen werd het land van oorsprong van de producten niet correct vermeld. Dat is al verplicht sinds 2008, maar weinig marktkramers bleken dat te weten.

Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) vindt het belangrijk dat die regels worden nageleefd. “Steeds meer mensen eten bewust lokale producten, en dat is een goede zaak voor onze ecologische voetafdruk”, zegt hij. “Ook de impact op onze gezondheid speelt mee: binnen de Europese Unie is een zeer gedegen controle op bijvoorbeeld het gebruik van bestrijdingsmiddelen zoals schadelijke pesticiden.”

Ook de prijsaanduiding is een aandachtspunt, zegt de federale overheidsdienst. De inspectie stelde 196 inbreuken op de regels voor prijsaanduiding per meeteenheid vast en 157 inbreuken op de algemene regels voor prijsaanduiding.

Volgens woordvoerster Lien Meurisse van de FOD stelde een ruime meerderheid van de marktkramers zich na een waarschuwing meteen in orde.