Agent die niet ingreep tijdens bloedbad op Amerikaanse school is vrijgesproken

Veertien leerlingen en drie volwassen personeelsleden schoot oud-leerling Nikolas Cruz dood toen hij op 14 februari 2018 een raid uitvoerde op de Marjory Stoneman Douglas High School in Florida. Zeventien anderen raakten gewond. De toen 19-jarige jongeman stapte volgens ooggetuigen kalmpjes van klas naar klas om er willekeurig mensen neer te schieten met zijn halfautomatische AR-15. Daarna vluchtte hij, maar uiteindelijk werd hij wel opgepakt.

LEES MEER. Hij bleef gewoon buitenstaan toen er binnen werd gemoord: “lafaard” die niet ingreep tijdens schoolschietpartij riskeert 96 jaar cel

© AP

Wat later werd Scot geschorst, vervolgens nam hij ontslag en nog later werd hij aangeklaagd voor het feit dat hij niet ingreep toen Cruz lukraak studenten neerschoot. Echter: er is geen enkele wet die een agent of ander lid van de politie dwingt om eigen lijf en leden op het spel te zetten. Om die reden stond hij terecht voor andere aanklachten, onder meer verwaarlozing van kinderen. Scot heeft altijd volgehouden dat het voor hem niet duidelijk was waar de schoten vandaan kwamen. Om die reden is hij naar eigen zeggen de school niet binnengegaan. Dat hij ruim een half uur dekking zocht in een ander gebouw van de school wijt hij aan zijn training. “Agenten worden opgeleid om dekking te zoeken tot duidelijk is waar de schoten vandaan komen”, zei hij in de rechtbank.

En de jury is hem daarin gevolgd. Die heeft Scot niet schuldig bevonden. Na afloop richtte de voormalige politieman zich tot de ouders van de slachtoffers: “Indien ze de waarheid willen kennen van wat er gebeurd is… dan ben ik steeds beschikbaar.”

“We begrijpen niet hoe deze jury naar het gepresenteerde bewijs heeft gekeken en hem niet schuldig heeft bevonden”, aldus Tony Montalto, de vader van één van de slachtoffers. “Alles wat ik nog te zeggen hebben de juryleden is dit: ‘Misschien moet de school van jullie kinderen hem aannemen om hen te beschermen.’”